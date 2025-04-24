Трамп: Киеву будет сложно вернуть потерянные территории

Трамп заявил о сложностях возвращения Киевом утраченных территорий

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на выступление Трампа при встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трамп подчеркнул, что Украина потеряла значительные территории, а их возвращение, по его мнению, сопряжено с большими трудностями.

Президент США заявил: «Они потеряли много территорий», а также отдельно отметил, что возвращение Крыма окажется «очень трудным». По его словам, Крым был передан в период президентства Барака Обамы и без боевых действий: «Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать».

Комментируя вопрос о территориальных уступках, Трамп пояснил, что многое зависит от конкретных регионов, и заверил, что США продолжат поддерживать Киев: «Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

Financial Times отметила, что возможное признание Крыма российским со стороны США может привести к дипломатическому кризису между странами Евросоюза и НАТО.

Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.