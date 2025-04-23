FT: Признание Крыма США может спровоцировать кризис в ЕС и НАТО

Financial Times: Признание Крыма США может спровоцировать кризис в ЕС и НАТО

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, США могут предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, что может стать «точкой кипения» для обсуждения, а также спровоцировать дипломатический кризис внутри Евросоюза и НАТО, передает РИА «Новости».

В материале отмечается, что европейские союзники по НАТО могут столкнуться с необходимостью выбирать между собственными принципами и стремлением угодить Дональду Трампу, а также избежать выхода США из альянса.

Financial Times подчеркивает, что такое решение способно вызвать напряженность во взаимоотношениях внутри Евросоюза и НАТО.

Газета The Telegraph ранее писала, что США предложили мирный план, предусматривающий семь пунктов, среди которых прекращение огня, прямые переговоры между Киевом и Москвой и отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на право присоединиться к Евросоюзу.

Ранее власти США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по вопросу перемирия и передачи контроля над украинскими недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым частью России.