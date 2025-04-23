Tекст: Александра Юдина

По данным издания, план прекращения конфликта на Украине, который обсуждают в Лондоне, предусматривает признание Крымa российским и сохранение Россией почти всех захваченных территорий, передает The Telegraph.

Издание указывает, что в обмен на уступки Россия должна вернуть Киеву два небольших участка, включая выход к устью Днепра и часть Херсонской области, а также передать под контроль США Запорожскую АЭС. При этом американские компании получат доступ к украинским природным ресурсам.

План не предусматривает явных гарантий безопасности со стороны США для Украины, однако развязывает возможность развертывания европейских сил с целью сдерживания новой атаки России.

В то же время США не обязуются защищать эти силы, что вызывает скептицизм в Киеве относительно жизнеспособности предложения.

Россия, по данным The Telegraph, выразила определенную готовность к заморозке конфликта по существующим линиям фронта, но Кремль скептически относится к попыткам достичь быстрых договоренностей.

В то же время британские власти и часть политиков ЕС считают, что без американских гарантий ввод международных сил невозможен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по вопросу перемирия и передачи контроля над украинскими недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым частью России.