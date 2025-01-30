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    30 января 2025, 22:30 • В мире

    Зеленский начал устранение политических конкурентов

    Зеленский начал устранение политических конкурентов
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на конкурентов Зеленского растет с каждым днем. Только за последнюю неделю более 500 представителей органов самоуправления подверглись задержаниям и обыскам. Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него борется офис Зеленского, а сына Петра Порошенко пытаются привлечь к ответственности за «ухилянство». Чем именно вызван новый виток репрессивных действий?

    В Раде предложили отстранить Петра Порошенко (признан экстремистом) от участия в пленарных заседаниях на полгода. Как сообщает издание «Страна», c соответствующей инициативой выступил представитель партии «Слуга народа» Никита Потураев, обвинивший экс-президента Украины в оскорблении депутата Богдана Яременко.

    Примечательно, что данные события происходят на фоне конфликта сына главы «Европейской солидарности» Алексея Порошенко (признан экстремистом) с территориальным центром комплектования (ТЦК) Печерского района. Еще в начале декабря прошлого года он был объявлен в розыск из-за неявки по повестке.

    Уже в январе сын экс-президента Украины был официально признан уклонистом. Согласно решению ТЦК, ему был назначен штраф в размере 25,5 тыс. гривен (около 610 долларов). Однако находящийся в Лондоне Алексей Порошенко не сумел вовремя возместить необходимую сумму, из-за чего размер выплаты увеличился до 51 тыс. гривен (1,2 тыс. долларов). Подобные суммы для семьи Порошенко смехотворны, но сам факт примечателен.

    В связи с этим министерство юстиции Украины приняло решение о принудительном взыскании штрафа путем наложения ареста на все принадлежавшее уклонисту имущество. При этом адвокат Алексея Порошенко Игорь Головань назвал решение ТЦК Печерского района сфабрикованным в пользу офиса Зеленского.

    Интересно, что в последнее время проблемы начались и у других видных политических деятелей. Так, в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко обвинил Тимура Ткаченко, нового главу киевской городской военной администрации (КГВА), в дестабилизации управления и создании угрозы жизнеобеспечения столицы страны.

    Позже Кличко сообщил, что нарастающее давление инициируется офисом Зеленского. Преследованиям подвергаются и другие руководители муниципалитетов. По данным Ассоциации городов Украины, в республике развернута масштабная кампания против органов местного самоуправления. Только за последнюю неделю было проведено более 500 обысков и задержаний.

    В экспертном сообществе такой ход событий связывают с неизбежностью проведения президентских выборов в этом году. Владимир Зеленский осознает, что в скором времени даже западные правительства будут настаивать на организации голосования, в связи с чем он и пытается заранее избавиться от возможных конкурентов.

    «Власть Зеленского все эти годы держалась на слепой готовности администрации Джо Байдена поддерживать Украину до «победного» конца. Дональд Трамп же смотрит на текущий конфликт совершенно иначе. Для него Киев – обуза, требующая регулярных вливаний американских денег», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Республиканец не возражает против мирных переговоров с Россией, но для этого власти Зеленского необходимо подтвердить свою легитимность через процедуру выборов. Однако открытое и честное голосование будет означать стопроцентное окончание власти действующей украинской администрации», – рассуждает он.

    «Рейтинг Зеленского низок, добровольно его никто поддерживать не станет, если не считать тех, кто от него зависим лично.

    На этом фоне вполне логично не дожидаться, пока Вашингтон заставит провести выборы, а нанести удар на опережение, ликвидировав всех возможных претендентов на пост главы государства заранее», – говорит собеседник.

    «Однако офис Зеленского действует с чрезмерной резкостью. Всего лишь за месяц инициировано колоссальное число преследований. Порошенко и Кличко буквально «взвыли» от оказываемого давления. Думаю, в какой-то момент они могут объединиться против общего соперника», – отмечает эксперт.

    «Выступление оппозиции единым фронтом, на мой взгляд, рано или поздно стоит ожидать. Зеленский уже не очень невыгоден западным государствам. Поэтому в скором времени его обвинят во всех проблемах, с которыми сталкивалась Украина за последние три года. Вместо него к власти «пропихнут» более сговорчивого и надежного человека. Пока таковым кажется Валерий Залужный», – считает Скачко.

    Действительно, еще в начале января издание Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом) сообщало, что Зеленский пытается уговорить экс-главкома ВСУ и нынешнего посла в Лондоне не участвовать в будущих выборах президента. По данным газеты, если Залужный пойдет на сделку, ему будет предложен пост спикера Рады. В противном случае против него возбудят уголовное дело о «сдаче» российским войскам Херсона в 2022 году. А сейчас эту схему «обкатывают» на тех командующих, которые проиграли бои в отдельных районах Харьковской области.

    На этом фоне оппозиция действительно может объединиться вокруг Валерия Залужного,

    считает политолог Лариса Шелсер. «Уже ходят слухи о том, что его собирается поддержать Петр Порошенко. Кличко также заинтересован в партнерстве с военными для улучшения собственной репутации. В офисе Зеленского, думаю, обо все этом осведомлены», – рассуждает она.

    «Именно поэтому действующая власть на Украине пытается побыстрее разобраться с противниками. Они не хотят оставлять им времени для организации достойного противодействия. Эта борьба с каждым днем будет набирать обороты. Компромат на конкурентов Зеленского наверняка планируют регулярно выбрасывать в местные СМИ», – считает собеседница.

    «При этом нельзя забывать, что на Украине и в западных странах до сих пор сохраняется значимое число его сторонников. Если действующее правительство в Киеве будет свергнуто, в информационном поле окажутся тысячи неприятных фактов: кто и как зарабатывал на конфликте за последние три года. Поэтому причастные к «распилам» точно продолжат поддерживать Зеленского», – заключила Шеслер.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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