В интервью Fox News Дональд Трамп сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не ангел, что он не должен был допустить вооруженный конфликт с Россией. И что Зеленский сражается с более крупным и мощным противником, поэтому следовало заключить сделку. А значит, возможность такая была. Правда, из слов американского президента непонятно, о какой конкретно несостоявшейся сделке он говорит: о минских соглашениях или о переговорах России с Украиной после начала СВО, в частности, в Стамбуле.

За несколько дней до обвинений Трампа в Давосе Зеленский сделал несколько заявлений, объясняющих, почему он прервал переговоры в Стамбуле. Самое резонансное из них – Россия требовала его ухода с поста президента Украины, в Москве планировали заменить Зеленского на Виктора Медведчука.

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал рассказ Зеленского лживым бредом. Он напомнил, что договор был парафирован в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. Если бы в соглашениях речь шла о смещении Зеленского, Арахамия, как один из самых приближенных к нему людей, никогда бы не подписал этот документ. Если бы он это сделал, то, вернувшись в Киев, оказался в тюрьме. Но он на свободе и возглавляет фракцию партии «Слуга народа» в украинском парламенте.

Когда Зеленский в Давосе занялся демонизацией Стамбульских соглашений, было ощущение, что это информационная подготовка ЗЕ-команды в преддверии вероятных переговоров с Россией. В случае заключения мирного договора Зеленский смог бы заявить, что его условия намного лучше, чем были в Стамбуле в 2022 году. Например, Москва не смогла поставить Медведчука президентом, и армию Украина сократила не на столько, на сколько требовала Россия.

Но в свете обвинений Трампа все выглядит по-другому. Вероятно, на закрытых встречах людей нынешнего американского президента с ЗЕ-командой звучали обвинения в том, что Киев в принципе допустил вооруженный конфликт с Москвой. А может, Трамп говорил об этом Зеленскому в лицо. Поэтому ЗЕ-команда, понимая, что тезис трампистов станет достоянием гласности, приняла превентивные меры – надоумила Зеленского рассказывать небылицы о Стамбульских соглашениях.

Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

Так, в Давосе он требовал ввести на Украину после заключения мира (или перемирия) 200-тысячный натовский контингент. Даже западные эксперты и журналисты признали это желание Зеленского нереалистичным. То есть он выдвигает условие, которое не может быть выполнено. А президент Владимир Путин отметил, что Зеленский до сих пор не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Россией.

Представляется, что Трамп выдает желаемое за действительное, никакого желания у Зеленского и его приспешников договариваться о мире нет. И трамписты осуществляют негласное давление на майданный режим. Так, по информации издания Politico, американская помощь Украине, как и другим государствам, приостановлена по указу Трампа. Исключения сделаны для Израиля и Египта, но не для Киева.

Скорей всего, обвинения Трампа будут иметь обратный эффект, так как опасны для Зеленского. Они разрушают его имидж героя и борца за свободу, созданный западными СМИ в 2022 году. Обвинения Трампа могут породить множество статей и репортажей в западных СМИ о вине Зеленского в развязывании конфликта, коррупции, развале украинской армии. Об этом время от времени писали и раньше, но не затрагивали фигуру самого Зеленского. Слова Трампа снимут табу на масштабную критику главы майданного режима и его дегероизацию.

Тезис Трампа также послужит посылом украинской оппозиции – американский президент недоволен Зеленским. А на Украине сегодня можно спокойно править, только опираясь на поддержку Белого дома. Самое главное, если мирное соглашение будет заключено, ЗЕ-команде придется проводить выборы президента на Украине. И тогда все оппоненты Зеленского, такие как Валерий Залужный, Петр Порошенко, Александр Дубинский, возьмут на вооружение в своей информационной кампании слова Трампа о вине Зеленского в развязывании конфликта.

В сравнении с другими обвинениями это для Зеленского самое страшное. Военные поражения, развал экономики, даже тотальную мобилизацию можно попытаться объяснить избирателям тем, что не было другого выхода, был вооруженный конфликт. Но как объяснить людям то, что была возможность не допустить противостояния, и ею президент не воспользовался из-за своих амбиций? Поэтому тезис Трампа губителен для Зеленского как политика. А может, и как человека. Если он сбежит в Европу, где гарантия, что там к власти не придут консерваторы, которые выдадут его Украине как коррупционера, или России как военного преступника?

Что будет делать Зеленский? Попытается сорвать мирный процесс в зародыше. У него психология террориста, для Зеленского и его приспешников насилие – универсальный метод решения проблем. Поэтому стоит ждать новых терактов со стороны украинских спецслужб, чтобы эскалировать противостояние с Россией, а потом еще обвинить Москву в нежелании договариваться.

Понимает ли Трамп, что своими словами он не способствует заключению анонсированной им сделки? Скорее всего, нет. Он представляет себя как прагматика, но живет в парадигме американоцентричного мира. И конечно, он не будет анализировать психологию главы майданного режима, который свой разум угробил наркотиками. А зря, Зеленский еще может пролить много крови, а Трамп ведь заявляет, что хочет сохранить жизни людей.