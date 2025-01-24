Кремль усомнился в готовности Зеленского к переговорам

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Зеленский не готов к урегулированию украинского конфликта, так как он наложил запрет на ведение переговоров с Путиным, передает ТАСС.

Песков прокомментировал недавние слова Дональда Трампа, который утверждал, что Зеленский готов к переговорам с целью заключения сделки.

По его словам, для достижения урегулирования конфликта необходимо проведение переговоров, которые Зеленский, по собственному решению, исключил из возможных вариантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, он также отметил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

Глава МИД Росии Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.