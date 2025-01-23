Трамп заявил о начале усилий США по урегулированию на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, он подчеркнул важность этого процесса, передает ТАСС. Трамп отметил, что конфликт на Украине является беспрецедентным со времен Второй мировой войны, и призвал положить ему конец.

Кроме того, президент США подтвердил намерение потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По его мнению, это решение необходимо было принять уже давно для укрепления оборонительных возможностей альянса.

В своем выступлении Трамп также обратился к международным компаниям с предложением перенести производство в США, обещая им «одни из самых низких» налогов в мире.

Трамп также сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он считает, что это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса.

Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.