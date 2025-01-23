Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы, – не самая серьезная проблема из них.0 комментариев
В Госдуме сочли стратегию Трампа в отношении России ошибочной
В Госдуме назвали стратегию Трампа в отношении России ошибочной и тупиковой
Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.
По его мнению, подход Трампа, который сводится к имитации открытости и угрозам, не соответствует серьезным позициям, сформулированным президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Похоже, Трамп не знает, что делать. Угрожать нам ультиматумами и пугать тарифами – это пустой разговор, и он не для России», – отметил депутат.
Сравнивая действия Трампа с игрой в бейсбол, Ивлев заявил, что такие заявления напоминают ситуацию, когда игра еще не началась, а мяч уже был брошен мимо страйк-зоны и не засчитан.
«Как итог – штраф», – добавил он.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.
Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.