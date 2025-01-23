Депутат Шеремет призвал Трампа отказаться от угроз в адрес России

Tекст: Александра Юдина

Шеремет отметил, что Трампу не следует угрожать России санкциями, так как такие действия являются бессмысленными, передает РИА «Новости».

«С позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», – заявил он.

Депутат подчеркнул, что США интересует ослабление других стран для усиления своих позиций. В то же время, он отметил, что Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но от него до сих пор не поступило никаких конкретных действий, а только громкие заявления.

Шеремет выразил мнение, что Трамп, как умный политик, осознает важность сотрудничества между Россией и США.

«Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло», – добавил депутат.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. До этого Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.