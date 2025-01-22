В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней
Wall Street Journal: Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней
Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней, полагаясь на собственный контроль за процессом, пишет The Wall Street Journal.
Трамп поставил перед своим специальным представителем по Украине задачу завершить конфликт на Украине в течение ста дней, передает ТАСС.
По мнению издания, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным предстает более сложной задачей, чем Трамп предполагал в предвыборной кампании.
Источники издания отмечают, что новый лидер США намерен лично контролировать процесс переговоров по Украине.
Однако бывшие коллеги Келлога указывают, что он не является самостоятельной фигурой в переговорном процессе. Они полагают, что Келлог полностью зависит от мнения Трампа и потому не будет допущен до реальных переговоров с Россией.
Газета также подчеркивает, что задача, поставленная Трампом для Келлога, требует тщательного подхода и учитывает широкий круг проблем, которые возникли в результате конфликта на Украине, включая дипломатические разногласия и экономические последствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.