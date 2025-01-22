Wall Street Journal: Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

Tекст: Александра Юдина

Трамп поставил перед своим специальным представителем по Украине задачу завершить конфликт на Украине в течение ста дней, передает ТАСС.

По мнению издания, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным предстает более сложной задачей, чем Трамп предполагал в предвыборной кампании.

Источники издания отмечают, что новый лидер США намерен лично контролировать процесс переговоров по Украине.

Однако бывшие коллеги Келлога указывают, что он не является самостоятельной фигурой в переговорном процессе. Они полагают, что Келлог полностью зависит от мнения Трампа и потому не будет допущен до реальных переговоров с Россией.

Газета также подчеркивает, что задача, поставленная Трампом для Келлога, требует тщательного подхода и учитывает широкий круг проблем, которые возникли в результате конфликта на Украине, включая дипломатические разногласия и экономические последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.