Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания. Администрация Трампа в течение минуты, указом президента, вывела США из ВОЗ. А что нам мешает сделать это одним голосованием в Госдуме?2 комментария
МИД рекомендовал россиянам не ездить на запад Ливии
На фоне вооруженных столкновений с применением тяжелого оружия в Триполи российским гражданам советуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок на запад Ливии из-за обострения ситуации, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге при этом отметила, что информации о пострадавших россиянах в Триполи нет.
По словам Захаровой, обострение произошло в ночь на 13 мая после ликвидации лидера одной из вооруженных группировок. В городе вспыхнули столкновения с применением тяжелого стрелкового оружия.
«По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки», – заявила Захарова.
МИД России продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в регионе.
Напомним, в ночь на четверг в Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, который командует Силами поддержки служб безопасности в регионах МВД Правительства национального единства Ливии.
Ранее силы, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы.
Накануне в центре Триполи продолжились столкновения между 444-й боевой бригадой и силами специального сдерживания, в результате чего снаряд повредил административную башню.