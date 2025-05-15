МИД рекомендовал россиянам не ездить на запад Ливии

Tекст: Мария Иванова

МИД России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок на запад Ливии из-за обострения ситуации, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге при этом отметила, что информации о пострадавших россиянах в Триполи нет.

По словам Захаровой, обострение произошло в ночь на 13 мая после ликвидации лидера одной из вооруженных группировок. В городе вспыхнули столкновения с применением тяжелого стрелкового оружия.

«По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки», – заявила Захарова.

МИД России продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в регионе.

Напомним, в ночь на четверг в Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, который командует Силами поддержки служб безопасности в регионах МВД Правительства национального единства Ливии.

Ранее силы, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы.

Накануне в центре Триполи продолжились столкновения между 444-й боевой бригадой и силами специального сдерживания, в результате чего снаряд повредил административную башню.