Столкновения между боевыми бригадами вспыхнули в центре Триполи

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные столкновения между 444-й боевой бригадой под командованием Махмуда Хамзы и Силами специального сдерживания продолжаются в столице Ливии – Триполи, сообщает телеканал Al Wasat. По его данным, одна из сторон выпустила снаряд, который попал в административную башню, где расположены офисы международных компаний и банков, передает ТАСС.

Как информирует агентство Libya Press, особенно ожесточенные перестрелки идут в районе Эс-Саррадж.

Миссия ООН по поддержке в Ливии выступила с призывом к немедленному и безоговорочному прекращению огня в населённых районах Триполи, отметив, что продолжение боев грозит дальнейшей дестабилизацией столицы и всей страны.

Обострение обстановки связано с решением премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы распустить Силы специального сдерживания, что и стало поводом для столкновений. Ситуация осложнилась после гибели руководителя Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности Абдельгани аль-Кикли, известного как Ганива. Источник Al Wasat сообщил, что аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады, а его присутствие там до сих пор остается невыясненным – возможной причиной называют преднамеренное заманивание на встречу.

За несколько часов боев погибли не менее шести человек.

В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом. После 2011 года и свержения Муаммара Каддафи страна так и не смогла восстановить единую систему управления; вооруженные формирования, связанные с соперничающими политическими силами, регулярно вступают в вооруженные столкновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения после убийства чиновника. Однако накануне министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в столице и призвало работников вернуться к работе.

Военный эксперт Юрий Лямин допустил возможность эскалации событий, если сторонники убитого Абдельгани аль-Кикли мобилизуются и попытаются вернуть влияние.