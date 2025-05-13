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МВД Ливии объявило о стабилизации ситуации в Триполи
В министерстве внутренних дел Ливии сообщили о нормализации обстановки в столице после серии вооруженных столкновений и призвали работников вернуться к работе.
Обстановка в столице Ливии стабилизировалась после вооруженных столкновений между 444-й боевой бригадой и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности, передает ТАСС.
МВД, подчиняющееся Правительству национального единства в Триполи, обратилось к гражданам с просьбой возвращаться на рабочие места и способствовать возобновлению нормальной жизни.
Столкновения начались вечером в понедельник после гибели руководителя аппарата по поддержанию безопасности Абдельгани аль-Кикли. Как сообщил источник каналу Al Wasat, аль-Кикли убили в штабе 444-й бригады.
Из-за боев служба неотложной помощи ввела режим повышенной готовности, в город стянули военную технику, а международный аэропорт Митига прекратил работу, рейсы перенаправили в Мисурату. Несколько районов столицы остались без электричества. За несколько часов столкновений погибли не менее шести человек.
Российское посольство, как подтвердил источник ТАСС, не пострадало в ходе событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Власти приостановили работу международного аэропорта.
Затем в городе начались столкновения со стрельбой после убийства чиновника.
Позднее Минобороны Ливии заявило об успешном завершении операции в Триполи.