Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Глава службы безопасности Ливии был убит в штабе Триполи
Глава службы безопасности аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады
В результате стрельбы в Триполи погиб глава службы безопасности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли, сообщается о приостановке работы аэропорта.
Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады в Триполи, передает РИА «Новости». Источник издания сообщил, что инцидент произошел вечером, после чего в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге столицы началась активная перестрелка.
По информации ливийских СМИ, столкновения привели к временной приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи. В связи с ситуацией Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало жителей города не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.
После событий 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, Ливия перестала быть единой страной. В настоящее время власть поделена между двумя конкурирующими правительствами, одно из которых поддерживается ООН, а другое базируется в Бенгази.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны. Власти Ливии пообещали бороться с подобными инициативами.