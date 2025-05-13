Глава службы безопасности Ливии был убит в штабе Триполи

Глава службы безопасности аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады

Tекст: Денис Тельманов

Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады в Триполи, передает РИА «Новости». Источник издания сообщил, что инцидент произошел вечером, после чего в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин на юге столицы началась активная перестрелка.

По информации ливийских СМИ, столкновения привели к временной приостановке работы международного аэропорта Митига в Триполи. В связи с ситуацией Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало жителей города не покидать свои дома и соблюдать меры предосторожности.

После событий 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, Ливия перестала быть единой страной. В настоящее время власть поделена между двумя конкурирующими правительствами, одно из которых поддерживается ООН, а другое базируется в Бенгази.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о решительном несогласии с планами депортации мигрантов на территорию страны. Власти Ливии пообещали бороться с подобными инициативами.