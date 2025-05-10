Ливия выступила против насильственной депортации мигрантов на свою территорию

Tекст: Вера Басилая

Председатель Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри заявил о категорическом несогласии с любыми планами по насильственной депортации мигрантов на территорию Ливии, передает РИА «Новости».

«Ливия – это не земля без народа, наш народ не примет ситуацию, при которой кто-либо будет находиться на этой земле не по своей воле», – заявил Аль-Мишири.

По его словам, Ливия готова всеми средствами противостоять попыткам насильственной депортации, включая возможную мобилизацию, если потребуется. Он добавил, что страна будет отвергать насильственные депортации со стороны США или любых других государств.

Глава Высшего госсовета напомнил, что вопросы миграции курирует комитет по национальной безопасности, согласно концепции которого Ливия не должна становиться постоянным прибежищем для мигрантов, а сами мигранты должны иметь возможность возвращаться на родину для дальнейшего развития.

Ранее агентство Reuters сообщило о возможном намерении США впервые депортировать мигрантов в Ливию военным рейсом, однако Правительство национального единства Ливии в тот же день опровергло наличие каких-либо договоренностей по этому вопросу.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о приеме депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов.