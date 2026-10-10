ООН выразила обеспокоенность ростом жертв атак ВСУ среди гражданских в России

Помощник генсека ООН Хиари: Растет число жертв атак ВСУ среди гражданских

Tекст: Антон Антонов

«Мы также остаемся глубоко обеспокоены ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся ударов украинских вооруженных сил по территории России», – сказал он в ходе заседания СБ ООН.

Хиари напомнил об атаках ВСУ по Белгородской и Московской областям ранее на неделе, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о 496 погибших и 3394 раненых с января по сентябрь 2026 года, передает РИА «Новости».

«Все нападения, целью которых являются гражданские лица и гражданская инфраструктура, где бы они ни происходили, представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться», – заявил Хиари.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет начал расследование атаки дронов на Московскую область.

В среду генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России.