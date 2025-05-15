Al Marsad сообщила о стрельбе по протестующим в Триполи

Tекст: Антон Антонов

Протесты в Триполи набирают обороты, как пишет Al Marsad. Тысячи граждан собрались на Зеленой площади в центре города, требуя отставки премьера.

Libya Press сообщает о захвате здания убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Этот объект контролировала 444-я бригада, лояльная ПНЕ. Протестующие, ворвавшись туда, подожгли несколько единиц бронетехники.

Демонстранты возлагают на правительство Дбейбы ответственность за кровопролитие в Триполи и требуют его отставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.