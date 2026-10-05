В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана
Командующий КСИР: Силы США отошли более чем на 1000 км от границ Ирана
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Али Фадави сообщил, что американские силы отошли более чем на 1000 км от границ республики.
«Американцы бежали и отошли более чем на 1000 км от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния Исламской республики и мощи сухопутных войск КСИР», – заявил Фадави.
По его словам, американские корабли впервые покинули Персидский залив, Ормузский пролив, Оманское море и северную часть Индийского океана. Пролив уже несколько месяцев контролируется Ираном, отмечает ТАСС.
Фадави также указал, что США не достигли поставленных целей в ходе войны. Тегеран и Маскат совместно разработали правила судоходства в Ормузском проливе. Капитаны судов вынуждены использовать южную часть пролива, однако Фадави предупредил, что суда могут подвергнуться действиям со стороны иранских военных.
По альтернативному маршруту перевозится лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США.
В тот же день глава МИД Ирана пригрозил Вашингтону мощным ответом на возможные удары.
В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.