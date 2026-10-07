Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии
Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Саудовской Аравии
Россия с тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Саудовской Аравии, напряженность в регионе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, ситуация вокруг Саудовской Аравии и Персидского залива крайне тяжелая, «зашкаливает» и вызывает обеспокоенность в Кремле, передает РИА «Новости».
Ранее Министерство транспорта Йемена заявило, что мятежники-хуситы атаковали взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.
Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.
В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.