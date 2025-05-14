Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко
Блогер сообщил об уничтожении Надежды Савченко ударом ВКС России
Военный блогер сообщил, что бывший депутат Рады, военная летчица Надежда Савченко могла погибнуть в результате авиаудара по штабу украинской бригады.
О гибели бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко в зоне спецоперации сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале. По его данным, удар авиационной бомбой ФАБ-3000 был нанесен российскими Воздушно-космическими силами 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, где находилась Савченко.
В публикации отмечается: «В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ – (...) [уничтожена] Надежда Савченко». Местоположение штаба, подвергшегося авиаудару, в сообщении не уточняется.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Савченко была назначена командиром роты в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая утверждала, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление, что позволило российским войскам продвинуться под Красноармейском (Покровском).
В России Савченко была осуждена на 22 года за убийство журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, 17 июня 2014 года Савченко, являвшаяся офицером вооруженных сил Украины, в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися там мирными гражданами, в том числе тремя российскими журналистами ВГТРК. В результате обстрела двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были убиты.
Впоследствии она была обменяна на российских военных.