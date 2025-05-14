Блогер сообщил об уничтожении украинской летчицы Савченко

Блогер сообщил об уничтожении Надежды Савченко ударом ВКС России

Tекст: Ольга Иванова

О гибели бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко в зоне спецоперации сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале. По его данным, удар авиационной бомбой ФАБ-3000 был нанесен российскими Воздушно-космическими силами 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, где находилась Савченко.

В публикации отмечается: «В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ – (...) [уничтожена] Надежда Савченко». Местоположение штаба, подвергшегося авиаудару, в сообщении не уточняется.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Савченко была назначена командиром роты в составе 112-й бригады территориальной обороны ВСУ. Депутат Марьяна Безуглая утверждала, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление, что позволило российским войскам продвинуться под Красноармейском (Покровском).

В России Савченко была осуждена на 22 года за убийство журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По данным следствия, 17 июня 2014 года Савченко, являвшаяся офицером вооруженных сил Украины, в районе поселка Металлист Славяносербского района Луганской области вела скрытое наблюдение и корректировку артобстрела по участку блокпоста ополченцев ЛНР с находившимися там мирными гражданами, в том числе тремя российскими журналистами ВГТРК. В результате обстрела двое из них, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, были убиты.

Впоследствии она была обменяна на российских военных.