«Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих» Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности Перейти в раздел

«Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности Перейти в раздел

Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел