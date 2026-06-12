Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Путин: Только мы в состоянии защитить Россию
Кроме нас Россия никому не нужна, и только мы в состоянии ее защитить, заявил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО отметил важность консолидации общества для будущего страны, передает РИА «Новости».
«Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития», – сказал Владимир Путин.
Также руководитель страны обратил внимание на военные аспекты. «Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять», – сказал Путин на встрече.
Ранее Путин назвал День России праздником участников спецоперации.
Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.