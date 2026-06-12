Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Рубио поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю национального праздника, отметив важность мирного урегулирования на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России, передает РИА «Новости». В своем обращении он подчеркнул важность мирного урегулирования украинского кризиса.
«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», – говорится в официальном заявлении дипломата.
В праздничном послании глава Госдепартамента также выразил надежду, что завершение конфликта на Украине будет способствовать улучшению двусторонних связей. По его словам, прочный мир должен открыть путь к более благополучному будущему для россиян и формированию конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой.
В прошлом году госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с государственным праздником.
Месяцем ранее глава американской дипломатии выразил готовность Вашингтона выступить посредником для завершения украинского конфликта.