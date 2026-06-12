Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Герои Труда и лауреаты Госпремий подняли флаг у Музея Победы
Герои Труда и лауреаты Госпремий приняли участие в торжественной церемонии подъема флага России у Музея Победы.
Торжественная церемония подъема государственного флага прошла 12 июня у столичного Музея Победы. В ней участвовали Герои Труда и лауреаты Государственных премий России 2025 года, которые прибыли из Кремля после вручения наград президентом Владимиром Путиным.
«Сегодня особенный день для нашего государства. День гордости за огромный исторический путь, в котором ковала Россия – Победу, отстаивала свою национальную гордость. И сегодня, несмотря на санкции, несмотря на двойные стандарты, несмотря на всю несправедливость вокруг нашего государства, мы с гордо поднятой головой идём вперёд», – подчеркнула лауреат Государственной премии за правозащитную деятельность Татьяна Москалькова.
Главный врач клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров отметил, что испытывает особые чувства при поднятии флага и исполнении гимна детьми. Он назвал честью находиться в кругу людей, посвятивших жизнь служению стране, и добавил, что полученная премия будет направлена на благотворительность.
Свидетелями и участниками церемонии также стали сотни активистов различных патриотических объединений.
Поднятие флага сопровождалось композицией «Славься» Михаила Глинки, после чего собравшиеся исполнили гимн России.
В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к «Огню Памяти и Славы».
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам страны в Большом Кремлевском дворце.
После официальной части Путин вместе с лауреатами провозгласил троекратное ура за победу.