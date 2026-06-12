Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Путин назвал условие для переговоров по Украине
Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России
Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».
Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.
«Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.
Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.
Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.