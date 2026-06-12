  • Новость часаПутин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин: Господь всегда с Россией
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    12 июня 2026, 17:12 • Новости дня

    Папа римский Лев XIV назвал всех людей мигрантами

    Папа римский: Все люди в каком-то смысле мигранты

    Tекст: Мария Иванова

    Обращаясь к переселенцам на Канарских островах, глава католической церкви сравнил жизнь с паломничеством и призвал людей проявлять больше человечности.

    В ходе визита в центр «Лас-Раисес» на Канарских островах понтифик обратился к присутствующим с речью, текст которой опубликовала служба печати Святого престола, передает РИА «Новости».

    «Все – в каком-то смысле – мы мигранты, все мы паломники на пути к небесной родине. Давайте помогать друг другу сделать этот путь более человечным для всех, внося то, что доступно каждому», – подчеркнул Лев XIV.

    Глава католической церкви добавил, что божественная любовь безгранична и объединяет верующих. По мнению понтифика, прибывшие на Тенерифе люди привезли с собой культурное сокровище и мечты, которыми могут поделиться с местными жителями.

    Апостольский визит папы римского в Испанию проходил с шестого по 12 июня. Встреча в центре для мигрантов завершила программу поездки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза рассматривают возможность создания особых центров для высылки мигрантов.

    В мае прошлого года новый папа римский Лев XIV выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога. Позже понтифик призвал мировых лидеров к переговорам ради достижения мира.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    12 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.

    Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

    В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

    В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

    Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.

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    12 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    @ wyffest

    Tекст: Мария Иванова

    В честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодежи профессиональный бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с 338-метрового небоскреба «Меркурий» в «Москва-Сити», впервые в стране использовав в свободном падении дымовую шашку.

    Уникальная акция профессионального бейсджампера Сергея Бойцова состоялась в деловом центре «Москва-Сити», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Спортсмен прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» высотой почти 339 метров, развернув российский флаг и активировав цветной дым. Мероприятие приурочили к государственному празднику и грядущему Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

    Бойцов заметил, что этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Он хотел подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой.

    «Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти», – заявил многократный рекордсмен мира.

    Бойцов отметил, что философия предстоящего молодежного фестиваля ему очень близка, и выразил надежду вдохновить юношей и девушек на амбициозные свершения.

    Тщательная подготовка к сложнейшему трюку заняла две недели. Из-за плотной застройки и ступенчатой архитектуры здания старт назначили на раннее утро, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложности добавлял черный стеклянный купол на траектории снижения: он визуально искажал приближающуюся землю.

    Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа), после чего экстремал благополучно раскрыл парашют, выполненный в цветах государственного флага.

    Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили, а первым, кто поздравил рекордсмена, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

    Останавливаться на достигнутом парашютист не собирается. В его ближайших планах значится покорение границы космоса и установление нового мирового рекорда. Он намерен совершить прыжок с теплового аэростата с высоты более 11 километров.

    Видео прыжка бейсджампера с небоскреба «Москва-сити» смотритев канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    12 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии ответил на слова британского журналиста Гидеона Рахмана об «аморальности» закупок российской нефти.

    «Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», – заявил индийский политик.

    Смущенный модератор дискуссии попросил пояснить эти слова. В ответ Джайшанкар напомнил, что страны Европы годами продавали вооружение, которое затем использовалось для нападений на Индию, в то время как Нью-Дели никогда не действовал против европейских государств.

    После этих слов в зале повисла неловкая тишина, передают «Вести».

    Попытку разрядить обстановку предприняла глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она выступила в защиту индийской стороны, отметив, что Европа не планировала нарушать работу всего нефтяного сектора, и выразила понимание причин, по которым Индия закупает российскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского МИД назвал Россию стабильным поставщиком нефти. В мае представители министерства нефти и газа Индии заявили о независимости закупок российских углеводородов от американских ограничений.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    12 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские правоохранители оштрафовали трех шведских граждан на сумму более 800 долларов за то, что они кидали камни на российскую территорию, сообщили в полиции Норвегии.

    «Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию», – указали в полиции, передает РИА «Новости».

    Им всем выписали штраф в размере 8 тыс. крон, что составляет 844 доллара, их посчитали нарушителями границы.

    Как уточнил телеканал TV2, норвежское законодательство строго запрещает любые действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на государственную границу или совершаемые через нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пьяный гражданин Швеции попытался прорваться в Россию через закрытый финский контрольно-пропускной пункт.

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    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

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    12 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подмосковье 16-летнему иностранному гражданину инкриминируют расправу над местным жителем и покушение на жизнь его сына, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

    В ночь на 11 июня злоумышленник проник в чужой дом, внутри находился знакомый фигуранту мужчина и два его ребенка, указало ведомство в Max.

    Нападавший ударил ножом главу семьи и одного из мальчиков, второму удалось спрятаться. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а раненого ребенка экстренно госпитализировали.

    После совершения преступления обвиняемый скрылся на автомобиле убитого, однако правоохранители оперативно задержали его по горячим следам. Уже обнаружено выброшенное орудие преступления – нож. Проведены необходимые допросы.

    В ближайшее время планируется проведение комплекса судебных экспертиз, включая генетическую и психолого-психиатрическую. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемым в нападении на отца и сына оказался 16-летний иностранный гражданин. Сотрудники полиции оперативно задержали его в Наро-Фоминске.

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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    Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева
    США рассекретили доклад о полете НЛО над Москвой
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
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    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту

    Суэцкий канал неожиданно выиграл от ближневосточного конфликта и перекрытия Ормузского пролива. Неожиданно, потому что он не является альтернативным маршрутом. Если Катар не может поставить свой СПГ через Ормузский пролив в Азию, то Суэцкий канал здесь никак не поможет. Между тем в апреле трафик судов через Суэц и доходы выросли на треть. Каким образом ближневосточный конфликт помог Египту вернуть значимые доходы казны? Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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