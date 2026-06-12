Папа римский Лев XIV назвал всех людей мигрантами

Папа римский: Все люди в каком-то смысле мигранты

Tекст: Мария Иванова

В ходе визита в центр «Лас-Раисес» на Канарских островах понтифик обратился к присутствующим с речью, текст которой опубликовала служба печати Святого престола, передает РИА «Новости».

«Все – в каком-то смысле – мы мигранты, все мы паломники на пути к небесной родине. Давайте помогать друг другу сделать этот путь более человечным для всех, внося то, что доступно каждому», – подчеркнул Лев XIV.

Глава католической церкви добавил, что божественная любовь безгранична и объединяет верующих. По мнению понтифика, прибывшие на Тенерифе люди привезли с собой культурное сокровище и мечты, которыми могут поделиться с местными жителями.

Апостольский визит папы римского в Испанию проходил с шестого по 12 июня. Встреча в центре для мигрантов завершила программу поездки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза рассматривают возможность создания особых центров для высылки мигрантов.

В мае прошлого года новый папа римский Лев XIV выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога. Позже понтифик призвал мировых лидеров к переговорам ради достижения мира.