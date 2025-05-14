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Папа римский призвал вести диалог с «недругами» ради мира
Папа римский Лев XIV заявил о готовности организовать «встречу недругов»
Понтифик напомнил о важности диалога даже с недругами и подчеркнул, что Святой престол готов содействовать личной встрече сторон конфликтов.
Папа римский Лев XIV выступил с обращением перед представителями Восточных церквей, передает ТАСС. В ходе выступления он призвал вести диалог даже с недругами и не делить конфликтующих на плохих и хороших, отметив личную и институциональную готовность содействовать встрече противоположных сторон.
«Помолимся за такой мир, который примиряет, прощает, дает перевернуть страницу и начать заново. Чтобы такой мир был, я приложу все усилия. Святой престол готов способствовать, чтобы недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира», – заявил Лев XIV.
Понтифик добавил, что народы хотят мира, и обратился к мировым лидерам с призывом к переговорам и диалогу. Он также подчеркнул, что в историю войдет тот, кто сеет мир, а не тот, кто оставляет после себя жертвы.
Папа напомнил, что Восточные церкви от Святой земли до Кавказа страдают от конфликтов.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о предстоящей личной встрече с новоизбранным папой римским Львом XIV.
Папа римский Лев XIV во время первой воскресной проповеди призвал к достижению «продолжительного и подлинного мира» на Украине.
Кроме того, первый в истории папа – уроженец США на встрече с кардиналами подчеркнул важность сохранения курса реформ, начатых Вторым Ватиканским собором.