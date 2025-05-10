Папа Лев XIV призвал кардиналов ускорить реформы церкви

Папа Лев XIV призвал кардиналов продолжить реформы Второго Ватиканского собора

Tекст: Мария Иванова

Папа римский Лев XIV призвал кардиналов продолжить реформы Католической церкви, начатые Вторым Ватиканским собором, передает РИА «Новости»>. На встрече с членами Коллегии кардиналов он подчеркнул, что путь, открытый собором и углубленный папой Франциском, должен стать ориентиром для современной церкви.

«Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе подтвердили нашу полную приверженность тому пути, по которому Вселенская Церковь следует на протяжении десятилетий после Второго Ватиканского собора», – заявил Лев XIV.

Понтифик отдельно отметил приоритеты: возвещение Христа, народное благочестие, поддержку обездоленных и диалог с современным миром. Эти направления, по его мнению, остаются ключевыми для католиков.

Второй Ватиканский собор, проходивший с 1962 по 1965 годы, принес значительные перемены: расширил использование национальных языков в богослужении и открыл церковь миру. Новый папа – Роберт Фрэнсис Превост, впервые в истории выходец из США, избран 267-м папой 9 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили дату интронизационной мессы нового папы римского.

Российский дипломат отметил, что новый понтифик известен стремлением к миру и диалогу, а также выразил уверенность в продолжении конструктивных отношений между Россией и Ватиканом.

Религиовед спрогнозировал, что политика Ватикана после избрания нового папы сохранит направленность на мир и сотрудничество.