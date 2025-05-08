Посол России заявил о миротворческом подходе нового Папы Римского

Посол России в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца

Tекст: Денис Тельманов

Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новый Папа Римский Лев XIV известен как сторонник диалога и борец за мир. Он выразил надежду, что этот подход найдет воплощение в понтификате Папы и взаимодействие со Святым престолом будет развиваться в конструктивном ключе, сохранив все положительное, достигнутое при Папе Франциске.



«Рассчитываем, что взаимодействие со Святым престолом при Папе Льве XIV будет, как и раньше, развиваться в конструктивном ключе и новому понтифику удастся сохранить все положительное, что было в российско-ватиканском сотрудничестве при Папе Франциске. Новый Папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдет воплощение в его понтификате», – сказал дипломат.

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским после четырех голосований на конклаве и взял имя Лев XIV. В своем первом обращении к верующим он сделал акцент на теме мира и выразил благодарность предыдущему Папе Франциску, который произвел его в кардиналы в 2023 году.

Лев XIV стал первым августинцем на папском престоле. Он не живет в США уже 20 лет, проведя значительную часть времени в Перу. По отцовской линии у него европейские корни: франко-итальянские, по материнской – испанские.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Новый папа римский Лев XIV впервые после избрания выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога и пожелал всеобщего мира. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву XIV в связи с его избранием.