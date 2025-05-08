  • Новость часаПутин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР
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    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

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    8 мая 2025, 23:13 • Новости дня

    Посол России заявил о миротворческом подходе нового Папы Римского

    Посол России в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат подчеркнул, что новый понтифик известен стремлением к миру и диалогу, выразив уверенность в продолжении конструктивных отношений между Россией и Ватиканом.

    Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новый Папа Римский Лев XIV известен как сторонник диалога и борец за мир. Он выразил надежду, что этот подход найдет воплощение в понтификате Папы и взаимодействие со Святым престолом будет развиваться в конструктивном ключе, сохранив все положительное, достигнутое при Папе Франциске.

    «Рассчитываем, что взаимодействие со Святым престолом при Папе Льве XIV будет, как и раньше, развиваться в конструктивном ключе и новому понтифику удастся сохранить все положительное, что было в российско-ватиканском сотрудничестве при Папе Франциске. Новый Папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдет воплощение в его понтификате», – сказал дипломат.

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским после четырех голосований на конклаве и взял имя Лев XIV. В своем первом обращении к верующим он сделал акцент на теме мира и выразил благодарность предыдущему Папе Франциску, который произвел его в кардиналы в 2023 году.

    Лев XIV стал первым августинцем на папском престоле. Он не живет в США уже 20 лет, проведя значительную часть времени в Перу. По отцовской линии у него европейские корни: франко-итальянские, по материнской – испанские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Новый папа римский Лев XIV впервые после избрания выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога и пожелал всеобщего мира. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву XIV в связи с его избранием.

    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

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    7 мая 2025, 22:25 • Новости дня
    Кардиналы не выбрали нового папу в первом туре конклава

    Первый тур конклава завершился без избрания нового папы римского

    Кардиналы не выбрали нового папу в первом туре конклава
    @ Vatican Media/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Первый тур голосования конклава в Ватикане завершился без избрания нового понтифика, из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым.

    Участники конклава в Ватикане не смогли выбрать нового папу римского в ходе первого тура голосования, передает РИА «Новости».

    По завершении голосования из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что традиционно означает отсутствие победителя.

    Сообщение об итогах голосования появилось спустя два часа после ожидаемого времени, а на площади Святого Петра собрались около 45 тыс. человек. Толпа верующих выразила разочарование, когда увидела черный дым, и начала покидать площадь.

    В конклаве принимают участие 133 кардинала, каждый из которых обязан был поклясться хранить тайну обсуждений. Для избрания нового понтифика требуется не менее 89 голосов. После голосования кардиналы отправились на богослужение, а затем в Дом святой Марфы.

    В четверг и последующие дни намечено по четыре сессии голосования.

    Ранее в Сикстинской капелле стартовал конклав, где кардиналы начали процедуру тайного избрания нового папы римского без доступа к внешнему миру.

    В Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

    Перед кардиналами стоит задача выбрать понтифика, который сможет сделать церковь современной и привлекательной для молодежи.

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    7 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Конечно, это позор. Это позор». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что власти Евросоюза приветствуют только тех, кто «проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда». По словам главы МИД, Брюссель стремится ограничить права тех, кто поддерживает сохранение исторической памяти вместе с Россией.

    Напомним, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве продолжением абсурдной русофобской линии.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    8 мая 2025, 03:23 • Новости дня
    Стало известно о снижении в России числа пенсионеров в апреле 2025 года

    Численность пенсионеров на учете в Соцфонде снизилась до 40,961 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на апрель текущего года общее число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России, уменьшилось почти на 200 тыс. по сравнению с январем.

    Об этом сообщают данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС. В апреле 2025 года на учете находились 40,961 млн пенсионеров, тогда как в январе показатель составлял 41,169 млн. По сравнению с апрелем 2024 года число пенсионеров также снизилось на 21 тыс.

    Снижение больше всего коснулось получателей пенсии по старости – их количество уменьшилось с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле. Получателей социальной пенсии в апреле насчитывалось 3,436 млн, а по инвалидности – 2,255 млн человек.

    Число работающих пенсионеров в апреле составило 7,963 млн, что ниже январского значения (8,208 млн). Зато количество неработающих пенсионеров немного увеличилось – с 32,960 млн до 32,997 млн.

    Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, что статистика связана с изменениями в пенсионной реформе и действием фактора смертности. Он заявил: «Это выражается в том, что мы больше не увидим прироста численности работающих пенсионеров, так как будут влиять два фактора. В первую очередь, это высокий возраст выходящих на пенсию мужчин – 65 лет, тогда как многие специальности, которые связаны с физическим трудом, становятся для организма недоступны». Кроме того, эксперт отметил сложности трудоустройства по профилю для возрастных работников и влияние хронических заболеваний на уровень инвалидности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с начала мая увеличились выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а для отдельных категорий пенсионеров введены дополнительные доплаты. В стране насчитывается 27,3 млн женщин-пенсионеров и 13,8 млн мужчин-пенсионеров. В странах Прибалтики русским пенсионерам фактически запретили получать выплаты из России, что политологи оценивают как циничную манипуляцию.

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    6 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская система ПВО за ночь сбила 105 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операция проходила с 21.00 до 04.00 по московскому времени, когда системы ПВО отразили массированную атаку на различные регионы страны.

    Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 32 единицы, в Воронежской области уничтожено 22 БПЛА, в Московском регионе – 19. Кроме того, по данным военного ведомства, над Пензенской областью были сбиты 10 беспилотников, над Калужской – 9, над Белгородской – 6.

    В Липецкой и Самарской областях российские силы ПВО уничтожили по два беспилотника, еще по одному аппарату было перехвачено над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

    Напомним, российская ПВО сбила 19 беспилотников, летевших на Москву. Также в Пензенской области уничтожены десять беспилотников. Кроме того, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА.

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    6 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова сравнила ЕС с Третьим рейхом

    Захарова сравнила ремилитаризацию ЕС с подготовкой к войне Третьего рейха

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне, как это делал в свое время Третий рейх.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что европейские страны открыто называют Россию врагом и действуют в логике эскалации, передает ТАСС. Дипломат выразила мнение, что европейские политики игнорируют уроки прошлого.

    «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – сказала Захарова.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

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    7 мая 2025, 19:17 • Новости дня
    В Ватикане начались выборы нового папы римского конклавом

    В Сикстинской капелле начался конклав с участием 133 кардиналов-выборщиков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сикстинской капелле стартовал конклав, где кардиналы начали процедуру тайного избрания нового папы римского без доступа к внешнему миру.

    Выборы нового главы Римско-католической церкви стартовали в Сикстинской капелле, сообщает ТАСС. В тайной процедуре участвуют 133 кардинала младше 80 лет, каждый из которых может претендовать на папский престол. В ходе церемонии кардиналы были полностью изолированы от внешнего мира, отключены все средства связи, а до конца дня состоится только одно голосование.

    Перед началом голосования прошла торжественная месса, которую возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он отметил, что на церковь и будущего папу римского возложены большие надежды, так как предстоят «сложные времена» и необходим лидер, способный «разбудить совесть общества».

    На предварительных собраниях были обозначены ключевые качества будущего понтифика: способность быть истинным пастырем, внедрять диалог между религиями и культурами, а также выступать посредником и проводником для общества в условиях мирового кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане прошла процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», принадлежавших папе римскому Франциску.

    Перед кардиналами стоит задача выбрать понтифика, который сможет сделать церковь современной и привлекательной для молодежи.

    В преддверии конклава над Сикстинской капеллой установили специальную трубу для традиционного дыма, сигнализирующего об избрании нового папы римского.

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    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Вэнс удивился отсутствию диалога между Москвой и Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий.

    Вэнс заявил, что Вашингтон считает абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней. Американский помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в администрации США считают, что заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине остается достижимым вариантом.

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