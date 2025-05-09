  • Новость часаПутин высоко оценил решение Вучича приехать в Москву на День Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк»
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за визита в Москву
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Уиткофф ответил на критику переговоров с руководством России
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Мнения
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    5098 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    9 мая 2025, 21:35 • Новости дня

    Религиовед спрогнозировал политику Ватикана после избрания нового папы

    Религиовед Лункин: Лев XIV – оптимальный вариант папы римского для России и Глобального Юга

    Религиовед спрогнозировал политику Ватикана после избрания нового папы
    @ Stefano Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Новый папа римский Лев XIV наверняка продолжит политику Франциска. Его победа говорит о том, что Ватикан вряд ли променяет свои традиции на «веру в гендеры» или на борьбу за «демократию на Украине», что будет оптимальным вариантом политики и для России, и для стран Глобального Юга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин. Ранее Владимир Путин и патриарх Кирилл поздравили Льва XIV с избранием.

    «Избранный папа Лев XIV – скромный и не очень медийный человек. Он не танцует и не поет, как один из бывших кандидатов Луис Антонио Тагле, и не является искушенным политиком, как госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин», – говорит религиовед Роман Лункин.

    «Роберт Превост – монах-августинец из Чикаго, долгое время служивший главой епархии в далеком Перу. При Франциске Превост стал заведовать комиссией по миссии в Латинской Америке, а также отвечал за утверждение епископов и священников на высшие должности. По сути, он руководил кадровой комиссией Ватикана», – продолжил эксперт.

    «Подробности дискуссий о кандидатуре Превоста в ходе конклава мы вряд ли узнаем. Но очевидно, что кардиналы учли несколько важных факторов. Прежде всего, Превост был близок к папе Франциску и является продолжателем его дела в миссии для всех нуждающихся», – замечает собеседник. По его словам, новый папа неслучайно выбрал себе имя Лев.

    «Предыдущий Лев XIII фактически разработал основы социального учения церкви еще в конце XIX века. Он стремился вложить христианский смысл в понятия справедливости, равенства и братства, пытаясь противостоять безбожной социалистической пропаганде среди рабочего класса. Именно при Льве XIII появились католические профсоюзы, а также понятия солидарности и корпоративизма на церковной основе», – указывает специалист.

    Пойдет ли новый папа по пути возрождения европейского социального христианского движения в условиях кризиса, станет понятно позже. Вместе с тем, добавляет Лукин, Лев XIV наверняка будет заботиться о судьбе рабочего класса. С другой стороны, «закрытие границ и антимигрантская политика Дональда Трампа ему тоже не близки».

    Еще один фактор избрания Превоста – «это его репутация, моральный облик, чистота, нежелание быть в сердце каждого конфликта и разборок в медиа».

    «Фигура нового папы чрезвычайно значима в рамках нынешнего нелинейного противостояния неолиберальных элит и идентистов, выступающих за право на суверенитет и традиции. Выбор Превоста показал, что Ватикан желает быть над схваткой и не стремится напрямую ввязываться в идейно-политические споры», – считает религиовед.

    По его словам, сейчас «Ватикан может быть посредником, выполняющим свою привычную роль». «Но разрываться, поддерживая то тех, то других, новый папа не будет», – полагает аналитик.

    «Превост, как куриальный кардинал, был образцом сбалансированной позиции: он поддерживал экологическую повестку и помощь иммигрантам, однако выступал против извращений и гендерной политики. В довольно либеральной Латинской Америке он считался скорее консерватором, но в трампистском мире одного отрицания гендеров для того, чтобы быть идентистом, недостаточно», – продолжает эксперт.

    В такой ситуации новому папе будет непросто лавировать. К тому же, среди католиков есть как идентисты, так и сторонники неолиберальных реформ. Однако при новом папе Ватикан наверняка будет отстаивать свои традиции, и вряд ли начнет поддерживать веру в множество гендеров или борьбу за «демократию на Украине».

    При этом с точки зрения Ватикана – Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Трамп и Еврокомиссия, несмотря на разность взглядов, «являются пауками в одной банке». Поэтому Ватикан при новом папе Льве XIV не будет легитимизировать политику западных элит: «Не только из-за того, что это рискованно и сопряжено с милитаризацией, но и из-за того, что на Ватикан теперь смотрит Глобальный Юг».

    «Для России же, по-моему, это оптимальный вариант политики Ватикана, который позволяет выстраивать внешнюю политику в своих интересах. Кроме того, как уже отметил Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме Льву ХIV, такое взаимодействие должно выстраиваться на основе общих христианских ценностей», – заключил Лункин.

    Ранее в пятницу патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием на престол. В послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви, говорится, что понтифик начинает служение в особый исторический момент, когда мир сталкивается с вызовами и надеждами.

    «Искренне надеюсь, что при вашем участии отношения наших Церквей будут поступательно развиваться для совместного свидетельства о Христе и явления человечеству непреходящей красоты жизни, основанной на заповедях Божиих», – указал Кирилл в поздравлении.

    Патриарх особо подчеркнул, что имя Льва XIV отсылает к великому предшественнику – святителю Льву, папе римскому, который известен как защитник христиан Рима и поборник христианского учения. Он выразил надежду, что пример святого Льва будет вдохновлять нового папу в его служении. В завершение послания он пожелал папе Льву XIV крепкого здоровья и долгих лет жизни.

    Ранее с избранием на пост Льва XIV поздравил и президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

    Напомним, в четверг в Ватикане по итогам третьего тура конклава избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Превост.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

    Коментарии (14)
    9 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствие более двадцати мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом Запада, который пытался изолировать Россию, отмечает The Washington Post.

    В материале издания говорится: «В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу».

    Как передает РИА «Новости», издание подчеркивает, что демонстрация военной техники и массовое присутствие иностранных гостей свидетельствуют о провале попыток западных стран добиться дипломатической изоляции России. Издание отмечает, что участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы укрепляет международный статус Москвы и подчеркивает значимость страны на мировой арене.

    Ранее президент России Владимир Путин вместе с руководителями ряда зарубежных государств принял участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы на Красной площади. В числе гостей оказались председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

    На празднование юбилея Победы также прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, а также другие иностранные представители.


    Коментарии (10)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 17:02 • Новости дня
    В акции «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие более 1,1 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная акция «Бессмертный полк» вновь прошла по Невскому проспекту в Петербурге, в ней участвовали более 1,1 млн человек, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    В Петербурге акция «Бессмертный полк» собрала более 1,1 млн участников. В этот день шествие впервые за несколько лет прошло по центральному Невскому проспекту в очном формате. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский, сообщается на сайте администрации Петербурга.

    «Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», – заявил Беглов.

    Губернатор прошел в колонне с портретами своего отца, героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди – Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау.

    Перед началом шествия ветераны, блокадники и участники спецоперации возглавили колонну на ретроавтомобилях. Впереди двигался исторический автомобиль с выставленной в защитном футляре «Золотой Звездой» города-героя Ленинграда, которую сопровождала рота почетного караула. Традиция экспонирования этой награды в дни празднования Победы продолжается третий год.

    В шествии участвовали также «Волонтеры Победы» с копией Знамени Победы, молодые юнармейцы, почетные граждане, представители общественных и религиозных организаций, семьи ветеранов спецоперации. Особое место заняли делегации всех 15 республик бывшего СССР, чьи представители прошли в национальных костюмах, подчеркивая вклад всех народов в Великую Победу.

    Ранее в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 2 млн портретов.

    Более 12,5 млн человек ранее приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами».

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

    Коментарии (26)
    9 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    Зарубежные телеканалы и издания вели прямой эфир парада Победы
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Восьмидесятую годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, в том числе из Британии, Германии, Китая и Японии.

    Телеканалы и СМИ по всему миру вели прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости». Праздничное мероприятие в честь 80-летия Победы освещали Sun, Times, Telegraph, Welt, RTVE, TF1, BFMTV и другие издания, предоставляя видеоматериалы и экспертные комментарии.

    На своих YouTube-каналах трансляцию обеспечили индийские Hindustan Times, Indian Express, агентство ANI, Times Now и CNBC TV 18. Вещание парада вели BBC, South China Morning Post, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», Asharq News, Mehr, «Аль-Маядин» и арабская версия Sky News.

    Ilta-Sanomat и Spiegel публиковали текстовые репортажи на своих сайтах, а Independent и Sky News вели эфиры в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Французская Figaro, финская Helsingin Sanomat, испанская El Pais и британская Express транслировали парад в текстовом и видеоформате.

    Японские Nippon TV, ANN News, TBS и NHK показывали парад на YouTube, а турецкий AHaber включал фрагменты парада в прямом эфире из Москвы. В Douyin (китайское приложение TikTok) новостные каналы «Гуаньча» и Kankan Xinwen собрали 1,93 млн и 305 тысяч зрителей соответственно.

    Парад Победы стартовал в 10.00 и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который начнется 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле стартовала встреча иностранных глав государств, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Зарубежные лидеры начали прибывать в Кремль для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, передает РИА «Новости». После прибытия делегации направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра военного парада. Торжественное прохождение войск по традиции запланировано на десять часов утра по московскому времени.

    Одними из первых прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По окончании парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами совместно возложат венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее для глав иностранных государств и почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России.

    В Москву на торжественные мероприятия прибыли 27 зарубежных лидеров. 9 мая, президент России вновь встретится с ними на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Коментарии (5)
    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 16:29 • Новости дня
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве в День Победы напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне.

    В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.

    «Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.

    Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.

    «Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.

    В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.

    Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.

    Коментарии (2)
    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

    Коментарии (10)
    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

    Коментарии (10)
    8 мая 2025, 22:46 • Новости дня
    Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом

    Tекст: Денис Тельманов

    На торжественном обеде в Кремле по случаю 80-летия Победы иностранным лидерам предложили традиционные блюда, включая пельмени с осетриной и борщ с телятиной.

    Фотографию праздничного меню опубликовал телеграм-канал, близкий к пресс-службе президента Белоруссии, передает ТАСС. В меню значились салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, уха по-карельски, а также пельмени с осетриной и щучьей икрой. Горячее было представлено филе палтуса, медальонами из оленя с грибами и карамелизированной уткой со спаржей.

    В качестве десерта гостям предлагали яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки. К обеду подавали вина из Крыма и с Кубани.

    Вечером в Кремле собрались руководители около 30 государств и почетные гости, которые 9 мая станут участниками парада на Красной площади по случаю юбилея Победы.

    На торжественном обеде президент России Владимир Путин произнес тост: «За поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие», а также отметил, что гости приема – это друзья России, приехавшие на празднование.

    Коментарии (11)
    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

    Коментарии (6)
    9 мая 2025, 20:13 • Новости дня
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

    Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

    Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

    Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

    Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

    При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.

    Коментарии (3)
    Главное
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Крупнейшая парковка Aurus в Кремле попала на видео
    В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве
    СМИ раскрыли детали награждения отца Путина
    Грузия обвинила Польшу в недружественном акте
    Жителям эстонской Нарвы показали парад Победы через границу с Россией (видео)
    Что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы?

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............