Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане

Tекст: Алёна Задорожная

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное ИИ изображение, где он облачен в папское одеяние и сидит на позолоченном троне. При этом Трамп не добавил к публикации никаких пояснений или подписей, что нетипично для политика. Позже его пост разместили в официальном аккаунте Белого дома.

В Сети также вспомнили, что после смерти папы Франциска Трамп в шутку говорил о возможности занять пост главы Католической церкви. Тогда же он заверил, что у него нет предпочтений среди претендентов на пост папы, но затем указал на архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, как на одного из своих любимых кандидатов.

Тем временем во Франции и Италии активно обсуждают сообщения Le Monde о том, что президент Эммануэль Макрон якобы стремился оказать влияние на выборы будущего понтифика. Подозрения возникли после встречи Макрона с представителями католического движения Sant'Egidio. По сведениям издания, главным кандидатом от движения выступает кардинал Маттео Дзуппи, чьи взгляды отличаются от курса премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 89 лет в результате инсульта. Похороны прошли в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Конклав, на котором должны пройти выборы нового понтифика, состоится 7 мая. По мнению экспертов, представители противоборствующих идеологий, коими являются Трамп и Макрон, попытаются повлиять на исход голосования в своих интересах.

«Выборы любого понтифика – это всегда не только религиозная, но и политическая история. Даже внутри Ватикана есть немало групп и кланов, которые соперничают друг с другом. Сейчас же эта борьба, ко всему прочему, носит еще и идеологический характер», – объясняет американист Малек Дудаков.

«Фактически идет противостояние между теми, кто выступает за более консервативный подход к религии, и сторонниками продолжения либеральных реформ, включая признание однополых браков (одна из ценностей движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России), – напомнил собеседник.

«Так как в администрации Трампа сейчас очень много католиков, в Белом доме хотели бы видеть на посту лидера Церкви понтифика с правыми консервативными взглядами. В числе таких кандидатов, например, кардинал от США Реймонд Берк, а также кардинал от Венгрии Петер Эрде», – перечислил эксперт.

«А вот для Макрона и других представителей европейских элит предпочтителен папа, отстаивающий либеральную повестку. Им нужен человек, который был бы с ними, что называется, на одной ноге», – детализирует специалист.

При этом, как считает Дудаков, шансы республиканцев повлиять на избрание понтифика пока малы. «И все же мы увидим противостояние двух идеологий. Не исключаю, что в конечном счете папой станет такой кандидат, который покажется неудовлетворительным как для либералов, так и для консерваторов», – допустил он.

Религиовед Роман Лункин добавляет: «Выборы нового папы неожиданно стали ареной политической борьбы западных политиков между собой. Это происходит впервые за долгие годы. Последний раз европейские лидеры столь активно интересовались фигурой понтифика в позапрошлом веке, а для президентов США конклавы вообще никогда не были значимым событием».

По его словам, нынешние выборы дали хорошую возможность выяснить отношения между двумя идеологическими лагерями – идентистами и неолибералами. Идентисты – это те, кто отстаивают свою постоянную идентичность, культуру, религию, суверенитет народа или страны, основанные на традиционных, как правило, консервативных ценностях.

«Администрация Трампа представляет часть идентистов или традиционалистов. В то время как Макрон и Урсула фон дер Ляйен – это яркие представители неолиберализма, готового сокрушить, переделать любую идентичность и традицию ради прав угнетенных групп, экологии и гендерных приоритетов», – объясняет аналитик.

Он также напомнил, что Франциск неоднократно вступал в дискуссии по этим вопросам. «И хотя папа многое говорил в духе неолиберальных ценностей, он показал, насколько опасно делать яркие заявления об однополых партнерствах, раздражая значительную часть католиков. Кроме того, понтифик ни в чем не поменял католическое учение», – продолжил спикер.

В то же время некоторые политики стремятся быть частью события мирового масштаба, «даже если они просто пешки в чьей-то игре»: «Тут можно вспомнить безнадежную идею с украинским кандидатом в папы или действия Макрона, который очень легковесно вмешался в процесс выборов», – добавил религиовед.

«Конечно, в прессе называют кандидатов, которых якобы обсуждал Макрон – это мог быть умеренный консерватор Маттео Дзуппи. Своего кандидата называл и Трамп – это нью-йоркский кардинал Тимоти Долан. В журнале The Economist обсуждалась кандидатура более либерального кардинала Жан-Клода Холлериха, а в The New York Times – яркого модерниста с Филиппин Луиса Антонио Гоким Тагле», – перечислил Лункин.

Он также обращает внимание на еще один аспект предвыборного процесса. «Церковь исторически всегда либо оправдывала и мотивировала власть, либо осуждала и накладывала анафемы.

Теперь западным политикам вдруг понадобилась легитимация их власти свыше.

Именно этим объясняется особое внимание к похоронам папы Франциска со стороны европейских лидеров, которых понтифик же критиковал за гонку вооружений», – пояснил спикер.

«Этим же мотивировано желание Трампа примерить на себя образ светского папы, политического лидера идентистов или традиционалистов всего мира. Глава Белого дома отмечал: в ходе этого срока он наслаждается тем, что правит всем миром. Но без духовной, идеологической власти миром править нельзя», – замечает эксперт.

«Таким образом, западные политики борются за трактовку роли и позиции Ватикана в мире, чтобы в нужный момент получить духовное оправдание своих действий. Европейским неолибералам это необходимо, поскольку им почти не верят граждане, их доходы падают, а милитаризация не только не оправдана, но и, по сути, преступна», – рассуждает религиовед.

«У Трампа таких проблем нет, но его цель – стать не только «королем сделок», но и властителем душ. С этой точки зрения президент США больше всего заинтересован в понтифике, который был бы умеренным консерватором, или хотя бы не критиковал трампизм и популизм, как это делал Франциск. Однако, как и в случае с выборами в Канаде, агрессивная самореклама Трампа может дать обратный эффект», – допустил он.