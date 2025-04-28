  • Новость часаБелый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Россия важна для католиков

    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    28 апреля 2025, 16:05 Мнение

    Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией
    Глава СВР предостерег от химеры глобального либерализма
    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде
    Политолог призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Смерть и похороны папы Франциска, ожидания и расклады перед выборами нового римского первосвященника естественным образом оживили разговоры о взаимоотношениях России и Ватикана, России и Католической Церкви. А еще шире – споры о единой или разделенной христианской цивилизации, о России между Западом и Востоком. И тут, кажется, самое время вспомнить, как западное христианство присутствовало в отечественной истории в разные эпохи и в разных обстоятельствах.

    Католический и кафолический

    Как известно, князь Владимир принял крещение от Константинополя в 988 году. До Великой Схизмы, то есть окончательного прекращения общения между Западной и Восточной Церквями, оставалось еще почти 70 лет (1054 год). То есть, несмотря на утвердившийся у нас с самого начала греческий обряд, крещение мы приняли формально еще в неразделенной Церкви. Да и само слово «католический», в греческом произношении – «кафолический» – православным совсем не чужое. Каждый раз за литургией мы произносим его в Символе Веры – Верую во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

    И перед Крещением, и в первые века после него западное духовенство было частым гостем на русской земле. Еще княгиня Ольга пригласила в столицу епископа Адальберта Магдебургского, который в 959 году специально просил императора Оттона прислать к нам епископа и священников. Но ничего не вышло. Вокняжился Святослав, а он, как известно, был убежденным язычником, а попов, особенно иноземных, не жаловал.

    Владимир Святой тепло принимал посланников Папы – св. Бруно Кверфуртского (1008) и епископа Рейнберна Кольбергского (1013). Правда, закончил Рейнберн плохо. Он решил участвовать в заговоре Святополка против Великого князя и заслуженно попал в тюрьму.

    Не прерывались контакты с Западной Церковью и после Схизмы. Интересно, что у нас отмечается и очень любим церковным народом праздник перенесения мощей святителя Николая в Бари, утвержденный на Западе уже в 1089 году (9 мая по старому стилю), а в греческих церковных календарях этого праздника никогда не было.

    «Латинщики хуже татар»

    В дни монгольского завоевания и агрессии Ливонского ордена святой благоверный князь Александр Невский был поставлен перед серьезным выбором. Папа Иннокентий Четвертый просто бомбардировал его буллами, предлагая военную помощь в ответ на воссоединение с Римским престолом. Тогда-то князь Александр и произнес свою знаменитую фразу: «Латинщики хуже татар», во многом определив наш исторический и цивилизационный выбор.

    До монголов на Руси было построено и несколько латинских храмов – собор св. Олафа в Великом Новгороде (для готландских купцов), костелы в Ладоге, Киеве и Смоленске. Постепенно за ненадобностью большая часть из них пришла в запустение.

    Когда в 1325 году митрополит Петр переехал из Киева в Москву, контакты с западной Церковью у нас почти прекратились. Однако это не помешало Киевскому (по титулатуре, фактически, он тоже должен был жить в Москве) митрополиту Исидору, последнему греку во главе русского епископата, подписать Ферраро-Флорентийскую унию (1439), которой отчаявшийся Константинополь надеялся защититься от османов. Грекам уния не помогла, а из Москвы Исидора с позором погнали. Падение Константинополя и отпадение Исидора стали одними из главных причин провозглашения автокефалии Русской Церкви (1448).

    При Иване Грозном католики на Москву приезжали, но больше как посланники врагов. Войны с Ливонским орденом и Речью Посполитой не способствовали взаимопониманию. С каждым годом католиков на Москве любили все меньше и меньше, а в XVII веке, после бесчинств поляков и шведов в Смутное время, – и подавно. Воспринятая в Польше манера Лжедмитрия вставать на одно колено перед иконой, возможно, стоила ему верности москвичей. Впрочем, туда ему и дорога.

    «Перегородки, которые мы понастроили на земле, не доходят до небес»

    Все изменилось с воцарением Петра. Уже в 1698 году на Москве был построен первый костел, а со строительством Петербурга, где работало много архитекторов-итальянцев, католические храмы перестали быть диковиной. В школе при костеле в Астрахани, к примеру, учился один из главных стихотворцев столетия, соперник Ломоносова Василий Тредиаковский.

    Екатерина Вторая была к католикам вполне благосклонна, но присоединение Польши превратило отношения с Римским престолом в политическую проблему. Государству очень не хотелось, чтоб какие-то люди из какого-то Рима имели влияние на нашу внутреннюю жизнь. Надо было как-то договариваться на свой лад.

    Любопытно, что именно Екатерина дала приют ордену иезуитов, после того как папа распустил его в 1773 году. А ее непокорный сын Павел, сам человек очень религиозный и считавший себя глубоко православным, провозгласил себя магистром Мальтийского ордена и даже носил Мальтийский крест.

    Вообще, в конце XVIII столетия царили крайне веротерпимые времена. Их можно даже назвать некой «вероисповедальной кашей». Однако переход из православия в католицизм был законодательно запрещен, а браки между католиками и православными хоть и дозволялись без перемены исповедания, но родители обязывались растить детей в православной вере. Характерно, что именно екатерининский первоиерарх, митрополит Платон Левшин, беседуя с польским ксендзом, произнес знаменитую фразу:

    «Перегородки, которые мы понастроили на земле, не доходят до небес».

    После Отечественной войны 1812 года католичество на территории Царства Польского было признано государственной религией. В 1819 году Александр Первый заключил с Римским престолом специальный конкордат, который просуществовал в том или ином виде до 1863-го. Главным испытанием лояльности власти по отношению к католикам становились польские восстания. Но избавиться от католичества было невозможно, оно стало частью повседневной жизни империи. В 70-х годах в столице была открыта Санкт-Петербургская римско-католическая духовная семинария, а следом – римско-католическая духовная академия.

    Соединение воль

    На протяжении всего позапрошлого столетия в России возникали не последние для русской культуры люди, так или иначе симпатизировавшие Риму и его Церкви. Возможно, тайным католиком был Чаадаев. Католичество принял декабрист М. С. Лунин. Очень интересна судьба профессора Московского университета, мистика и мемуариста Владимира Печерина, принявшего на Западе католичество и закончившего свои дни капелланом одной из больниц в Ирландии (о нем – удивительный биографический очерк М. О. Гершензона, классика жанра).

    Сегодня мы назвали бы Печерина крайним русофобом, но современников он привлекал не только радикальным западничеством, но и полным безумием своей человеческой истории.

    В противовес ему знаменитый философ Владимир Соловьев отводил России ведущее место в архитектуре мирового спасения, но мечтал о соединении воль Российского государства и Вселенской Церкви. Соловьев причащался и у православных, и у католиков, хотя оставался православным. Что ж, тоже опыт.

    В дни преобразований 1905 года император Николай Второй подписал Закон о веротерпимости, и последние ограничения с католиков оказались сняты. Еще спустя шесть лет в Москве был освящен Собор Непорочного Зачатия Девы Марии (отчасти в пику православным, так как этого догмата мы категорически не признаем) – и по сей день самый большой католический храм страны.

    Советский диалог

    В советское время католики оказались в такой же непростой ситуации, что и православные, и другие верующие христиане. Однако на судьбы католического духовенства и прихожан оказывало влияние и подозрение – порой, надо сказать, вполне небезосновательное – в работе на иностранные разведки. Если для обвинения в шпионаже достаточно было иметь родственника за границей, то можно представить, под каким прицелом оказывались люди, открыто исповедовавшие католическую веру.

    После Великой Отечественной войны, и особенно с конца 1950-х годов, начались попытки установить новые связи между Москвой и Ватиканом. Сейчас может показаться странным, но именно по инициативе партийного руководства на Второй Ватиканский собор поехала делегация наблюдателей от Московской патриархии. Говорят, Константинопольскому патриарху, когда он узнал об этом, сделалось дурно. Ничего страшного, мы тоже знаем коварство греков.

    Одним из сторонников возобновления постоянной дискуссии между православными и католиками был один виднейший иерарх 1960-1970-х митрополит Ленинградский и глава Отдела Внешних Церковных сношений Никодим (Ротов), автор нашумевшего в свое время доклада «Диалог с римокатоликами о современной христианской социальной мысли».

    3 сентября 1978 года митрополит Никодим скоропостижно скончался на аудиенции у папы Римского Иоанна Павла Первого. Эта смерть породила множество конспирологических теорий – от Божьей кары за экуменизм до отравления ядом, которым хотели отравить папу. Иоанн Павел умрет через 22 дня, и тоже от сердечного приступа. Эта череда смертей – одна из самых загадочных в истории последней четверти прошлого века.

    У митрополита Никодима в церковной среде осталось множество учеников. Но для большинства православных симпатии к католичеству и экуменистическое богословие абсолютно неприемлемы. Наследие Ротова активно критикуется справа и считается одной из серьезных опасностей для будущего Церкви.

    Чем Россия важна для католиков

    При этом очень существенно, что в богословии самой Католической Церкви опыт и образ нашей страны имеют до сих пор важнейшее значение. Это связано в первую очередь с центральным событием в истории католицизма ХХ века – Фатимским явлением Божьей матери. Возможно, именно поэтому в дни СВО Ватикан, хоть и осудил боевые действия, но не присоединился к истерическому русофобскому хору. Покойный папа Франциск не раз и не два говорил о своей любви к большой русской культуре и задолго до Трампа произнес знаменитую фразу о том, что Россию вынудил на силовой ответ «лай НАТО у ворот Кремля».

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной. Перебирать кандидатов бессмысленно, однако шум в информационную эпоху унять невозможно. Среди католических иерархов, о которых вспоминает пресса, наверное, самым неприятным будет для нас избрание австралийского кардинала Николая Бычка, этнического западенца. Но это, скорей всего, глубокая маргиналия. Ведь формально папой римским может стать любой католик в возрасте до 80 лет без жены и детей.

    Реальными кандидатами на папский престол считаются глава ватиканской дипломатии кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, последние годы отвечавший за усилия Святого Престола в деле урегулирования украинского конфликта. И тот, и другой – как утверждают эксперты, – относятся к России скорей с симпатией, хотя не раз и не два заявляли о поддержке украинского народа.

    Еще один кандидат, на которого ставят букмекеры (о, безумный, безумный мир), – филиппинец Луис Антонио Тагле, либерал, которого называют «азиатским Франциском».

    Замечательно относится к России и русской культуре обсуждаемый публикой примас Венгрии Питер Эрдё. Консерватором и верным трампистом считается кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан.

    Как бы то ни было, конклав – не вручение «Оскара», не футбольный матч и не бега. Уже не раз бывало – на балкон Собора Святого Петра выходил совершенно неожиданный человек, посрамляя знатоков и умников всех мастей.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    Власти Испании провели экстренное заседание из-за сбоя электросетей
    Мишустин рассказал о поразившей его девушке-сварщице
    В Сирии осквернена могила Хафеза Асада
    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27
    Лукьянов: Союз России и КНДР оказался намного эффективнее постоянного военного блока
    АвтоВАЗ впервые показал широкой публике электрокар Lada e-Aura

    Чьи доходы съедает крепкий рубль

    Российский рубль показывает уникальную динамику укрепления уже четыре месяца. Эффект от этого почувствовали многие. Однако если Центробанку крепкий рубль помогает бороться с инфляцией, то экспортеры жалуются, что рубль съедает всю рентабельность. Кто радуется валютным курсам, а кто ждет не дождется падения рубля? Подробности

    Перейти в раздел

    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер

    КНДР честно выполнила договор о стратегическом партнерстве с Россией, направив войска Корейской народной армии на помощь России по отражению украинской агрессии в Курской области. Какие именно корейские подразделения участвовали в боевых действиях, как показали себя в ходе боев – и с какими особенностями корейского национального характера столкнулись их российские сослуживцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............