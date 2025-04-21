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    Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    21 апреля 2025, 15:44 Мнение

    Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Федор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: Папа римский Франциск, первый глава Католической церкви из Западного полушария, скончался в возрасте 88 лет. Своё служение выполнил полностью: несмотря на тяжелую болезнь, встретил Светлую Пасху, благословил верующих, призвал к миру и ушел. Он запомнится как выдающийся человек с твердыми принципами. Источник

    Алексей СОКОЛОВ, директор православного журнала «Фома»: Этот понтификат пришелся не на лучшие для католичества времена, по должности глава Ватикана вынужден был вечно выбирать между «плохо» и «ужасно». И, как все мы, не всегда хорошо справлялся со своей работой. О том, от чего он в итоге Католическую церковь уберег, мы если и узнаем, то позже. Равно как и о его заслугах как большого мирового политика. То, что я знаю как скромный журналист, говорит о том, что за дело мира он радел искренне. Верю, что Господь будет к нему куда милосерднее, чем комментаторы в интернете. Источник

    Алексей ЧЕСНАКОВ, политолог: Черный лебедь для политповестки. Смерть папы Франциска и выборы нового папы будут формировать настроения аудитории до конца недели. Остальное уходит на периферию. Источник

    Юрий ВАСИЛЬЕВ, специальный корреспондент «ВЗГЛЯД»: Скончавшиеся на Святой неделе попадают в рай.

    Впрочем, папа Франциск и при жизни был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности. Источник

    Дмитрий МИХАЙЛИН, генеральный директор АНО «Русские репортеры»: Папа Франциск был католическим Шаманом (в смысле, Ярославом Дроновым) – персонажем довольно попсовым, но в правильном направлении.

    Думаю, в современном состоянии Католической церкви он другим быть и не мог.

    Мир настолько вошел в раскардаш, что Православная и Католическая церкви – теперь объективно союзники. И, видимо, теперь уже останутся союзниками до конца времен.

    Поэтому личность и позиция папы Римского для нас важна и всегда будет важна. Источник

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