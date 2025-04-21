Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.0 комментариев
Посольство РФ: Папа римский выступал за диалог с Россией и РПЦ
В период напряженности в международных отношениях папа Франциск поддерживал курс на диалог с Россией и Русской православной церковью (РПЦ), проявляя стойкость к антироссийским настроениям, сообщили в посольстве РФ при Ватикане.
В заявлении российского посольства при Ватикане подчеркнули, что папа Франциск не поддался антироссийской истерии и неизменно выступал за развитие диалога с Россией и РПЦ. Представители посольства отметили, что понтифик «глубоко понимал» российскую сторону, что подтверждают и их личные встречи, передает РИА «Новости».
В посольстве считают, что уход папы Франциска – это большая потеря не только для верующих, но и для всей мировой общественности.
Напомним, в понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями. Ранее представитель Московского патриархата сообщил, что РПЦ рассматривает возможность направления официальной церковной делегации на предстоящие похороны главы Католической церкви Франциска.