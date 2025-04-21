В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска

Tекст: Вера Басилая

В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.

Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.

Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.

Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.

Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.