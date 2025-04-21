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В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
Скончавшийся в понедельник папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.
В Ватикане сообщили о резком ухудшении состояния папы Франциска минувшей ночью, после чего утром стало ясно, что понтифик оказался на грани смерти. По словам источника в Ватикане, из резиденции папы поступил телефонный звонок, сказали быть наготове, но не пояснили к чему.
Резкое ухудшение состояния стало неожиданностью, так как накануне Франциск присутствовал при оглашении пасхального обращения и благословил верующих на площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тыс. человек, передает ТАСС.
Между тем после известия о смерти папы Франциска, римская мэрия объявила об отмене всех запланированных на 21 и 22 апреля публичных мероприятий. В заявлении отмечается, что решение принято в знак скорби и уважения к Святому отцу. В частности, были отменены торжества по случаю 2778-летия основания Рима, традиционно сопровождающиеся торжественными шествиями и церемониями. В городе приспущены флаги на правительственном дворце Киджи.
Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что прощание с понтификом будет открытым и пройдет в базилике Святого Петра, где помолиться и попрощаться с папой сможет любой желающий. Церемония будет публичной, дата похорон будет объявлена позднее с учетом пасхальных дней.
Ранее в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил значительный вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.
Мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.