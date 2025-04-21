Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Умер папа римский Франциск
В Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет, после десятилетий служения Католической церкви.
Папа римский Франциск скончался на 89-м году жизни, передает ТАСС. Информацию о его смерти распространила служба печати Святого престола утром 21 апреля. Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года и стал первым понтификом из Латинской Америки.
Кардинал Фаррелл в своем обращении к верующим заявил: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска. Сегодня в 7.35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви».
Причины смерти понтифика пока официально не называются. Ватикан объявил о начале траурных мероприятий и церемоний прощания, детали которых будут объявлены позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск в пасхальном послании призвал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.
6 апреля он впервые после длительного лечения появился на публике, выехав на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих немного окрепшим голосом.