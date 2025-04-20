Папа Римский в пасхальном обращении призвал к миру во всем мире

Tекст: Алексей Дегтярев

Папа Римский, восстанавливающийся после тяжелой пневмонии, обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра с традиционным пасхальным посланием, передает РИА «Новости».

Поздравляя верующих с Пасхой, он подчеркнул важность надежды на мир и попросил помнить о страдающих во всех горячих точках мира.

В своей речи Франциск отметил, что в этом году Пасху католики и православные отмечают в один день. Понтифика призвал завершить вооруженные конфликты и поддержать население в Святой Земле, Палестине, Израиле, а также в Газе, где продолжающееся противостояние усугубляет гуманитарный кризис.

«Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть заложники будут освобождены и помощь будет оказана людям, голодающим и стремящимся к мирному будущему», – заявил он.

Папа также напомнил о христианах Ближнего Востока и жителях Йемена, Мьянмы, Демократической Республики Конго, Судана, Южного Судана, и отдельно подчеркнул необходимость мира для Украины.

Он обратился к мировому сообществу с призывом к подписанию и реализации окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, что позволит достичь долгожданного примирения в регионе.

В завершение своего обращения понтифик по традиции отпустил грехи всем, кто следил за трансляцией, и произнес благословение на латыни, несмотря на ослабленный голос.

Ранее в Италии сообщали, что Папа Римский Франциск призывал ко введению пасхального перемирия на Украине.

Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.