В Италии приветствовали пасхальное перемирие в зоне СВО

Вице-премьер Италии Сальвини приветствовал пасхальное перемирие

Tекст: Дарья Григоренко

Он написал на своей странице в Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что «Россия объявила о двух днях без оружия. Настало время, и все должны работать на мир», передает ТАСС.

Сальвини возглавляет «Лигу» – одну из правящих партий Италии.

Позитивно оценил перемирие и глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит ANSA. По его мнению, любой сигнал о мире важен и способствует укреплению стремления к переговорам. Таяни отметил интерес к тому, как «перемирие будет соблюдать Россия», не упоминая действия Украины.

Местные наблюдатели отмечают, что призывы к введению пасхального и рождественского перемирия на Украине ранее неоднократно звучали, в том числе из уст Папы Римского Франциска.

Ранее заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз выразил надежду, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.