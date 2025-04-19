На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
В Италии приветствовали пасхальное перемирие в зоне СВО
Вице-премьер Италии Сальвини приветствовал пасхальное перемирие
Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини приветствовал объявленное Россией пасхальное перемирие на Украине.
Он написал на своей странице в Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что «Россия объявила о двух днях без оружия. Настало время, и все должны работать на мир», передает ТАСС.
Сальвини возглавляет «Лигу» – одну из правящих партий Италии.
Позитивно оценил перемирие и глава МИД Италии Антонио Таяни, его слова приводит ANSA. По его мнению, любой сигнал о мире важен и способствует укреплению стремления к переговорам. Таяни отметил интерес к тому, как «перемирие будет соблюдать Россия», не упоминая действия Украины.
Местные наблюдатели отмечают, что призывы к введению пасхального и рождественского перемирия на Украине ранее неоднократно звучали, в том числе из уст Папы Римского Франциска.
Ранее заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз выразил надежду, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.