Мировые лидеры высказались об ушедшем из жизни папе римском Франциске

Tекст: Вера Басилая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который встретился с понтификом накануне его смерти, написал: «Я только что узнал о смерти папы Франциска. Мое сердце – с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Я был рад видеть его вчера, хотя было видно, что он очень болен».

Вэнс отметил, что всегда будет помнить проповедь папы в первые дни пандемии COVID, назвав ее по-настоящему прекрасной, передает ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования католикам всего мира, вспомнив о встрече с Франциском в Марселе в 2023 году и о его последнем визите на французскую территорию в декабре 2024 года. Макрон подчеркнул, что понтифик всегда был на стороне самых уязвимых и боролся за справедливость, человечность и братство, проявляя большое смирение и верность традициям.

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц отметил, что папа римский Франциск запомнится своим неустанным стремлением к справедливости и примирению, а его влияние вышло далеко за пределы религиозных границ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал понтифика добрым и чувствительным человеком, отметив, что его уход стал большой утратой для всей католической общины. Польский МИД напомнил о визите Франциска в Польшу в 2016 году и также выразил соболезнования всему католическому миру.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал папу Франциска исключительным человеком, который был голосом мира, любви и милосердия. Он подчеркнул, что понтифик посвятил свою жизнь служению миру и справедливости, а его смерть стала «колоссальной утратой для всех». Ас-Сиси выразил соболезнования Ватикану и последователям папы, добавив, что Франциск оставил великое наследие в гуманитарной сфере.

Президент Израиля Ицхак Герцог отметил глубокую веру папы Франциска и его усилия по укреплению межрелигиозного диалога, а также связей Ватикана с еврейским миром. Герцог подчеркнул, что понтифик посвятил жизнь поддержке бедных и призыву к миру, а его молитвы о мире на Ближнем Востоке и возвращении заложников из сектора Газа должны быть услышаны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования католикам, отметив, что миллионы людей будут помнить Франциска как символ сострадания, смирения и духовного мужества. Моди напомнил о приверженности понтифика служению бедным и угнетенным, а также выразил благодарность за его любовь к народу Индии.

Ранее 6 апреля папа римский Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, когда он выехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане и поприветствовал верующих окрепшим голосом.

В пасхальном послании он призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов.

В Ватикане 21 апреля объявили о смерти папы Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

В католических храмах России начались молитвы об упокоении понтифика, который скончался после продолжительной болезни.

