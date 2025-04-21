Католические храмы России начали молиться об упокоении скончавшегося папы Франциска

Tекст: Мария Иванова

Во всех католических храмах России с понедельника начались молитвы об упокоении папы Римского Франциска, передает РИА «Новости».

Вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин отметил: «Уже с сегодняшнего дня во всех наших храмах в России будут, конечно, молитвы за папу Франциска. Будем помнить и молиться здесь, на местах».

Папа Франциск скончался утром в понедельник в 8.35, об этом сообщил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.

Понтифик с 14 февраля проходил лечение в римской клинике «Джемелли» из-за бронхита, а позднее у него диагностировали двустороннюю пневмонию. За время пребывания в больнице Франциск пережил четыре дыхательных кризиса, дважды его жизни угрожала опасность, по словам врачей.

23 марта папа Франциск был выписан из больницы после пяти недель лечения, ему была назначена длительная терапия и двухмесячный отдых, однако состояние здоровья продолжало вызывать опасения.

6 апреля папа Франциск впервые после длительного лечения появился на публике, выйдя на площадь Святого Петра в инвалидной коляске.

В пасхальном послании призывал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.