Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает сайт Кремля, Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной папы Франциска.

Президент отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом, был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – заявил президент в прощальном обращении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Мировые лидеры выразили соболезнования и отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости, а в католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.