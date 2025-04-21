Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска, отметив его значительный вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.
Как передает сайт Кремля, Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной папы Франциска.
Президент отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом, был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.
Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – заявил президент в прощальном обращении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Мировые лидеры выразили соболезнования и отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости, а в католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.