Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Стало известно о планах РПЦ отправить делегацию на похороны папы римского
РПЦ рассматривает возможность направления официальной церковной делегации на предстоящие похороны главы Католической церкви Франциска, о чем официально заявил представитель Московского патриархата.
Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заявил о вероятном участии высокой делегации РПЦ в похоронах папы римского Франциска, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что такое участие соответствует церковному протоколу и является установленной практикой. Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск умер, президент России Владимир Путин выразил соболезнования по этому поводу, а колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о понтифике.