Колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз после смерти папы Франциска

Tекст: Мария Иванова

Колокола собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) прозвонили 88 раз в честь памяти папы римского Франциска, который ушел из жизни на 89-м году утром 21 апреля, передает ТАСС. Как отмечает канал BFMTV, число ударов колокола соответствует возрасту папы. Позднее в знаменитом соборе состоятся две мессы по умершему понтифику: в полдень по местному времени и в 18.00.

В память о папе Франциске богослужения также организуют в других католических храмах по всей Франции. Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор в специальном послании отметил: «С непреклонной решимостью он призывал человечество верить в братство, особенно через диалог между религиями, и уделять первостепенное внимание нуждам и чаяниям бедных и тех, кто находится в трудном положении». Он подчеркнул, что Франциск оставил свой след в церковной практике благодаря своему простому и ободряющему стилю, а также постоянным напоминаниям о милосердии и доступности церковных таинств.

В свою очередь, в Италии из-за кончины папы римского Франциска отменили футбольные матчи серии А, которые должны были пройти 21 апреля. В этот день на поле должны были выйти «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», «Дженоа» и «Лацио», а также «Парма» и «Ювентус». Пресс-служба чемпионата подтвердила, что игры перенесены в связи с трауром по главе Католической церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане в понедельник объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.

Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с его смертью, отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости.

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