Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз после смерти папы Франциска
В Париже колокола Нотр-Дама ударили 88 раз, чтобы почтить память папы римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля в возрасте 88 лет.
Колокола собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) прозвонили 88 раз в честь памяти папы римского Франциска, который ушел из жизни на 89-м году утром 21 апреля, передает ТАСС. Как отмечает канал BFMTV, число ударов колокола соответствует возрасту папы. Позднее в знаменитом соборе состоятся две мессы по умершему понтифику: в полдень по местному времени и в 18.00.
В память о папе Франциске богослужения также организуют в других католических храмах по всей Франции. Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор в специальном послании отметил: «С непреклонной решимостью он призывал человечество верить в братство, особенно через диалог между религиями, и уделять первостепенное внимание нуждам и чаяниям бедных и тех, кто находится в трудном положении». Он подчеркнул, что Франциск оставил свой след в церковной практике благодаря своему простому и ободряющему стилю, а также постоянным напоминаниям о милосердии и доступности церковных таинств.
В свою очередь, в Италии из-за кончины папы римского Франциска отменили футбольные матчи серии А, которые должны были пройти 21 апреля. В этот день на поле должны были выйти «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», «Дженоа» и «Лацио», а также «Парма» и «Ювентус». Пресс-служба чемпионата подтвердила, что игры перенесены в связи с трауром по главе Католической церкви.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане в понедельник объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет после десятилетий служения Католической церкви.
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