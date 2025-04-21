Похороны папы римского решили провести по упрощенной процедуре

Tекст: Дарья Григоренко

Об обновленной процедуре похорон римского понтифика говорится в документе «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Период траура составит девять дней, а дату похорон определяют кардиналы. По апостольской конституции похороны должны пройти через четыре-шесть дней после смерти понтифика, передает РИА «Новости».

Как отметил архиепископ Диего Равелли, обновленная церемония подчеркивает, что похороны главы церкви – это прощание с пастырем, а не с влиятельным политическим лидером. Обряд упростили: убраны сложные или устаревшие элементы, включая традицию трех саркофагов. Теперь сразу после смерти гроб выставят для почитания, а используется только один, кипарисовый.

Могила папы Франциска будет находиться не в крипте собора Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Для избрания нового понтифика в Ватикане собирается конклав; голосование проводится тайно, для победы требуется не менее двух третей голосов выборщиков. После избрания появление белого дыма и звон колоколов остаются неизменной традицией.

Торжественные заупокойные мессы в память о папе Франциске состоятся 24 апреля в Москве и Петербурге, а 25 апреля – в Калининграде. В Москве апостольскую мессу в кафедральном соборе возглавит архиепископ Джованни Д’Аниелло, в Петербурге – епископ Николай Дубинин. Архиепископ Павел Пецци рекомендовал всем священникам служить мессу по установленным указаниям, передает ТАСС.

Напомним, в 2024 году папа римский Франциск упростил церемонию похорон понтификов.

В понедельник в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет. Позже в Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска. Папа римский Франциск, согласно сообщениям итальянских изданий, скончался от инсульта.

Ранее представитель Московского патриархата сообщил, что РПЦ рассматривает возможность направления официальной церковной делегации на предстоящие похороны главы Католической церкви Франциска.