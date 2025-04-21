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Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
Repubblica: Папа римский Франциск мог скончаться от инсульта
Папа римский Франциск, согласно сообщениям итальянских изданий, скончался от инсульта.
По информации, опубликованной газетами Repubblica и Corriere della Sera, на которую ссылается РИА «Новости», причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт.
В ближайшие часы, информирует Corriere, Святой престол должен опубликовать официальное заявление о причинах смерти понтифика.
По версии Repubblica, если причиной смерти действительно стало кровоизлияние в мозг, это не связано с долгими проблемами Франциска с дыханием. Врачи, наблюдавшие за папой во время последней госпитализации, сообщили, что он ушел из жизни спокойно, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск всю ночь перед смертью чувствовал себя плохо, а его состояние резко ухудшилось утром, что стало неожиданностью для Ватикана.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и отметил вклад понтифика в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а мировые лидеры подчеркнули его роль в укреплении межрелигиозных отношений, защите бедных и служении идеалам мира и справедливости.