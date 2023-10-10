Католическая церковь не может быть против России

На фоне антирусской истерии, казалось бы, объединившей подавляющее большинство представителей политической элиты Запада, Католическая церковь, одна из важнейших духовных и властных институций западного мира, раз за разом заявляет о своей особой позиции и категорически отказывается присоединиться к шельмованию русской истории и культуры.

Подобное положение вещей может удивлять, особенно если учитывать, что у Римского престола большая паства на Западной Украине, а среди украинских католиков и униатов – самые отъявленные националисты. Часть униатского духовенства и епископата поддерживала УНА-УНСО* (организация запрещена в России), приветствовала приход немцев. В СССР униаты, в свою очередь, были запрещены и загнаны в глубокое подполье.

Но Ватикан, напротив, не только резко дистанцируется от русофобских лозунгов, но и не спешит повторять мантры о «русской агрессии» и «преступлениях режима». Папа Франциск говорил о «лае НАТО у дверей России» как об одной из главных причин конфликта. Не устает он, а за ним и многие католические священники, повторять о любви к великой русской литературе и истории – и это при нарастающем раздражении еврочиновников и подконтрольных им СМИ. Ну и, разумеется, католики вызывают подобными речами ярость марионеток из Киева, которые было ожидали от них пассажей в духе доморощенных раскольников из ПЦУ, но оказались жестоко обмануты в ожиданиях.

Конечно, большое значение для позиции Ватикана имеют личные убеждения Франциска, его аргентинское происхождение и образование, симпатии и интерес к русской культуре и особенно литературе – типичные для Латинской Америки второй половины XX века, внимание и любовь к святоотеческому наследию и византийскому богословию. Есть множество свидетельств, что нынешний папа, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, в православный Рождественский сочельник и в Пасхальную ночь не раз посещал всенощную в Благовещенском соборе РПЦ аргентинской столицы. А это немало.

Но самое интересное, что не только по воле своего предстоятеля Католическая церковь в XX столетии не может занять резкой антирусской позиции. Можно даже сказать, что в «русском вопросе» клирики и политики из Ватикана не совсем свободны, так как ограничены собственными богословскими представлениями, опирающимися на официально принятое их церковью Предание. И это обстоятельство, очень существенное для понимания реального положения вещей и расстановки сил, почти всегда ускользает от светского, внешнего и секулярного взгляда.

Дело в том, что в католической эсхатологии (христианской науке о судьбе человека и человечества за пределами истории и отведенного человеку времени) образ России играет ключевую роль. И в конце XVIII века, и особенно в XIX и XX веках пророчеств, предсказаний и легенд, связанных с Россией, возникало великое множество. И все они как бы сошлись и особенно ярко проявились в Фатимских видениях, в том, что якобы открыла Богородица трем португальским детишкам, а потом и толпам народа, собравшимся в селении Фатима, примерно в 150 километрах от Лиссабона, в переломном 1917 году.

13 мая 1917 года ребятишкам, пасшим овец – Лусии душ Сантуш (1907–2005), ее двоюродному брату Франсишку Марту (1908–1919) и двоюродной сестре Жасинте Марту (1910–1920) – было видение. Им, по их собственным словам, явилась Богородица, рассказала об их будущем и повелела собрать народ через месяц – 13 июня.

Детей, рассказавших о видении взрослым, поначалу долго ругали родители, им не верили. Но малыши твердо стояли на своем. В тот год при всё большем стечении народа Богоматерь являлась детям по 13-м числам каждого месяца, до самого октября. Она рассказывала им, как устроены ад и рай, сказала, что скоро заберет к себе Франсишку и Жасинту (детишки и вправду умерли от испанки в 19-м и 20-м году),

предсказала завершение Первой и Вторую мировую войну, а также путь к спасению мира, который напрямую связан с Россией.

Понятно, что дети, жившие в Португалии, на другом конце Европы, вряд ли могли что-нибудь серьезное фантазировать о России, так что элемент детского воображения тут полностью исключен.

В 1930 году, после тринадцатилетнего исследования, Фатимское чудо было официально признано Католической церковью. И как ни странно, это очень важный момент именно политически. Как бы ни стал относиться к Фатимскому явлению человек православный (а у православных есть к нему очень много вопросов и недоумений) или светский атеист (атеистических объяснений, правда, достаточно абсурдных, тоже предостаточно), для католиков (от папы и кардиналов до рядового прихожанина) Фатимские пророчества – неотменяемая часть их веры.

После Фатимы было еще три явления Божьей Матери в испанских городах Понтеведра (1925–1926), Туй (1929) и Рианхо (1931) как раз накануне Гражданской войны в Испании. И в них вновь подробно шла речь о России.





Фатимские откровения, «три тайны Фатимы», Люсия душ Сантуш, уже будучи монахиней, записала и отправила в Ватикан. Первые две тайны, среди которых необходимость «обращения России», были обнародованы в 1929 году. Третья тайна должна была быть раскрыта в 1960-м, но Папский престол молчал. Только первая и незначительная часть этого текста была предана огласке на переломе тысячелетий – в 2000-м. Считается, что она связана с покушением на Иоанна-Павла Второго.

Последняя «тайна» до сих пор остается под спудом. Мы до конца не знаем, как технически решается в Ватикане вопрос об обнародовании «фатимских тайн», не знаем, почему это было отложено в 1960 году и лишь частично открыто в 2000-м, кто принимал это решение – сам папа, его духовник или папа с ближним кругом епископата. В любом случае мы можем предположить, что папа точно знает, что в этих конвертах (и конверты ли они в нашу цифровую эпоху?).

Но любопытно, что десять лет назад, когда президент Путин встречался в Ватикане с папой Франциском и передал ему в подарок копию Владимирской иконы Божьей Матери, католическая пресса в унисон писала о начале исполнения «третьей тайны Фатимы».

История на внешний взгляд развернулась иначе, но – как любят говорить католические прелаты – никто не знает, какими путями следует исполнение пророчества…

Даже при самом скептическом отношении к подобного рода легендам и предсказаниям нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет не о каких-то толкователях Нострадамуса или Ванги, а о Католической церкви, объединяющей не меньше 1,2 млрд человек по всему миру. И для большинства из них Фатимское чудо – несомненная реальность.

И естественно, живущему так или иначе «в проекции Фатимы» епископату Католической церкви очень трудно выступать против России, желать ее распада, признавать «ошибкой» ее историю и культуру и так далее, и тому подобное.

Мир, как обычно, оказывается и интересней, и сложней, чем он порой хочет нас уверить.