  • Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Католическая церковь не может быть против России

    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    10 октября 2023, 17:29 Мнение

    Католическая церковь не может быть против России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    Война Израиля вредит Зеленскому по трем причинам
    ВС России прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    Медведев объяснил, как надо отвечать на заявления Зеленского

    На фоне антирусской истерии, казалось бы, объединившей подавляющее большинство представителей политической элиты Запада, Католическая церковь, одна из важнейших духовных и властных институций западного мира, раз за разом заявляет о своей особой позиции и категорически отказывается присоединиться к шельмованию русской истории и культуры.

    Подобное положение вещей может удивлять, особенно если учитывать, что у Римского престола большая паства на Западной Украине, а среди украинских католиков и униатов – самые отъявленные националисты. Часть униатского духовенства и епископата поддерживала УНА-УНСО* (организация запрещена в России), приветствовала приход немцев. В СССР униаты, в свою очередь, были запрещены и загнаны в глубокое подполье.

    Но Ватикан, напротив, не только резко дистанцируется от русофобских лозунгов, но и не спешит повторять мантры о «русской агрессии» и «преступлениях режима». Папа Франциск говорил о «лае НАТО у дверей России» как об одной из главных причин конфликта. Не устает он, а за ним и многие католические священники, повторять о любви к великой русской литературе и истории – и это при нарастающем раздражении еврочиновников и подконтрольных им СМИ. Ну и, разумеется, католики вызывают подобными речами ярость марионеток из Киева, которые было ожидали от них пассажей в духе доморощенных раскольников из ПЦУ, но оказались жестоко обмануты в ожиданиях.

    Конечно, большое значение для позиции Ватикана имеют личные убеждения Франциска, его аргентинское происхождение и образование, симпатии и интерес к русской культуре и особенно литературе – типичные для Латинской Америки второй половины XX века, внимание и любовь к святоотеческому наследию и византийскому богословию. Есть множество свидетельств, что нынешний папа, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, в православный Рождественский сочельник и в Пасхальную ночь не раз посещал всенощную в Благовещенском соборе РПЦ аргентинской столицы. А это немало.

    Но самое интересное, что не только по воле своего предстоятеля Католическая церковь в XX столетии не может занять резкой антирусской позиции. Можно даже сказать, что в «русском вопросе» клирики и политики из Ватикана не совсем свободны, так как ограничены собственными богословскими представлениями, опирающимися на официально принятое их церковью Предание. И это обстоятельство, очень существенное для понимания реального положения вещей и расстановки сил, почти всегда ускользает от светского, внешнего и секулярного взгляда.

    Дело в том, что в католической эсхатологии (христианской науке о судьбе человека и человечества за пределами истории и отведенного человеку времени) образ России играет ключевую роль. И в конце XVIII века, и особенно в XIX и XX веках пророчеств, предсказаний и легенд, связанных с Россией, возникало великое множество. И все они как бы сошлись и особенно ярко проявились в Фатимских видениях, в том, что якобы открыла Богородица трем португальским детишкам, а потом и толпам народа, собравшимся в селении Фатима, примерно в 150 километрах от Лиссабона, в переломном 1917 году.

    13 мая 1917 года ребятишкам, пасшим овец – Лусии душ Сантуш (1907–2005), ее двоюродному брату Франсишку Марту (1908–1919) и двоюродной сестре Жасинте Марту (1910–1920) – было видение. Им, по их собственным словам, явилась Богородица, рассказала об их будущем и повелела собрать народ через месяц – 13 июня.

    Детей, рассказавших о видении взрослым, поначалу долго ругали родители, им не верили. Но малыши твердо стояли на своем. В тот год при всё большем стечении народа Богоматерь являлась детям по 13-м числам каждого месяца, до самого октября. Она рассказывала им, как устроены ад и рай, сказала, что скоро заберет к себе Франсишку и Жасинту (детишки и вправду умерли от испанки в 19-м и 20-м году),

    предсказала завершение Первой и Вторую мировую войну, а также путь к спасению мира, который напрямую связан с Россией.

    Понятно, что дети, жившие в Португалии, на другом конце Европы, вряд ли могли что-нибудь серьезное фантазировать о России, так что элемент детского воображения тут полностью исключен.

    В 1930 году, после тринадцатилетнего исследования, Фатимское чудо было официально признано Католической церковью. И как ни странно, это очень важный момент именно политически. Как бы ни стал относиться к Фатимскому явлению человек православный (а у православных есть к нему очень много вопросов и недоумений) или светский атеист (атеистических объяснений, правда, достаточно абсурдных, тоже предостаточно), для католиков (от папы и кардиналов до рядового прихожанина) Фатимские пророчества – неотменяемая часть их веры.

    После Фатимы было еще три явления Божьей Матери в испанских городах Понтеведра (1925–1926), Туй (1929) и Рианхо (1931) как раз накануне Гражданской войны в Испании. И в них вновь подробно шла речь о России.


    Фатимские откровения, «три тайны Фатимы», Люсия душ Сантуш, уже будучи монахиней, записала и отправила в Ватикан. Первые две тайны, среди которых необходимость «обращения России», были обнародованы в 1929 году. Третья тайна должна была быть раскрыта в 1960-м, но Папский престол молчал. Только первая и незначительная часть этого текста была предана огласке на переломе тысячелетий – в 2000-м. Считается, что она связана с покушением на Иоанна-Павла Второго.

    Последняя «тайна» до сих пор остается под спудом. Мы до конца не знаем, как технически решается в Ватикане вопрос об обнародовании «фатимских тайн», не знаем, почему это было отложено в 1960 году и лишь частично открыто в 2000-м, кто принимал это решение – сам папа, его духовник или папа с ближним кругом епископата. В любом случае мы можем предположить, что папа точно знает, что в этих конвертах (и конверты ли они в нашу цифровую эпоху?).

    Но любопытно, что десять лет назад, когда президент Путин встречался в Ватикане с папой Франциском и передал ему в подарок копию Владимирской иконы Божьей Матери, католическая пресса в унисон писала о начале исполнения «третьей тайны Фатимы».

    История на внешний взгляд развернулась иначе, но – как любят говорить католические прелаты – никто не знает, какими путями следует исполнение пророчества…

    Даже при самом скептическом отношении к подобного рода легендам и предсказаниям нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет не о каких-то толкователях Нострадамуса или Ванги, а о Католической церкви, объединяющей не меньше 1,2 млрд человек по всему миру. И для большинства из них Фатимское чудо – несомненная реальность.

    И естественно, живущему так или иначе «в проекции Фатимы» епископату Католической церкви очень трудно выступать против России, желать ее распада, признавать «ошибкой» ее историю и культуру и так далее, и тому подобное.

    Мир, как обычно, оказывается и интересней, и сложней, чем он порой хочет нас уверить.

    Другие материалы автора


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    Два члена политбюро ХАМАС погибли при ударе Израиля по сектору Газа
    В Польше в отставку ушли глава Генштаба и оперативный командующий армией страны
    Пашинян решил пропустить саммит СНГ в Бишкеке
    Эксперт назвал «физикой процесса» аварию на российском модуле МКС
    Дизайнер Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
    Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года

    Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

    Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль. А Зеленского и украинские спецслужбы в свою очередь подставили их западные кураторы. Атака палестинцев на Израиль вскрывает механизмы тайной торговли оружием, из которого теперь, похоже, и убивают мирных жителей этой страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............