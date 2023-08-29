Папа римский разрушил украинские мифы о России

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Папа римский Франциск обратился к российской католической молодежи с призывом никогда не отказываться от прошлого страны. «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – отметил он в онлайн-обращении.

Понтифик призвал молодежь «идти вперед» и поблагодарил за их «способ быть россиянами». Слова папы римского вызвали шквал негодования на Украине. Так, официальный представитель МИД страны Олег Николенко назвал речь Франциска «империалистической пропагандой».

На критику дипведомства ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что понтифик хотел призвать российскую католическую молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России. При этом, по его словам, в заявлении папы римского совершенно точно нет намерения восхвалять «империалистическую логику» упомянутых им лидеров.

В Москве слова понтифика встретили позитивно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что они совпадают с позицией РФ. Он отметил, что Франциск знает российскую историю, и подчеркнул, что достижения государства не ограничивается лишь Петром I и Екатериной II. По его мнению, многие общественные объединения, учителя в школах и преподаватели вузов занимаются тем, чтобы наследие Родины «постоянно нести молодежи».

В экспертном сообществе не удивились такой острой реакции со стороны Украины. Офису Зеленского не нравятся потенциальные последствия таких проповедей. Правда, папа Франциск не склонен оглядываться на мнение Киева. Кроме того, это не первые нападки на понтифика.

Эксперты также напоминают: Франциск является первым папой-иезуитом, а представители этого ордена в свое время получили значимую поддержку со стороны Екатерины II. В частности, российская императрица приютила многих иезуитов в тот момент, когда их деятельность запрещали по всей Европе, начиная с папы Климента XIV.

«Слова папы римского о великом прошлом нашей страны возмутили офис Зеленского, потому что они противоречат украинской пропаганде. Глава католической церкви одной речью опроверг долго выстраиваемый миф о том, что русские – варвары, которые всю свою историю угнетали малые народы»,

– сказала политолог Лариса Шеслер. «Кроме того, на Украине стремятся показать западные страны единым целым в борьбе против РФ. Однако слова папы идут вразрез и с этим мифом. Но не менее важно то, что понтифик имеет колоссальное влияние на умы жителей Западной Украины», – подчеркнула собеседница.

«Согласно догматам римской церкви, слова папы являются истиной. Соответственно, верующие могут начать прислушиваться не к политической пропаганде, а к речам религиозного лидера. А это не входит в планы офиса Зеленского», – акцентирует эксперт.

«Ранее украинская власть уже высказывалась негативно в адрес главы католической церкви. Например, разного рода заявления звучали после его предложений о дипломатическом урегулировании конфликта. Однако сейчас офис Зеленского отреагировал наиболее гневно, так как разрушение пропагандистских мифов – это очень серьезный удар», – подчеркнула Шеслер.

«В своей речи перед молодежью папа Франциск обратился прежде всего к теме открытости и «Церкви для всех». Он сделал особый акцент на необходимости диалога поколений. Апелляция к истории и наследию русских царей, святых и деятелей культуры также была связана с идеей преемственности традиций. Это необходимо, чтобы вдохновить молодежь на новые свершения», – сказал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Украинский кризис прямо папа не назвал, но в современном контексте стремление к миру сложно понять иначе. Да, в последние полтора года представители Ватикана делали много враждебных к России заявлений. Но для папы Франциска темы «отмены России» не существует», – считает эксперт.

«Все братья» – это в духе энциклики папы.

Можно сказать, что посредничество понтифика в конфликтах происходит не столько через высокие кабинеты, сколько через конкретных людей и миротворчество в их сознании», – замечает собеседник. Он также объяснил, почему Киев так остро отреагировал на слова папы Франциска. «Незыблемость величия России и ее традиций, признание того, что русские являются проводниками мира или могут ему способствовать, разрушает идеологию нынешней украинской власти», – указывает Лункин.

«Эта идеология построена на принципе «или Украина, или Россия». По сути, оскорбляя понтифика, в Киеве ведут себя как люди с глубоким комплексом неполноценности», – добавил он, отметив, что в условиях радикализма Зеленского и общей усталости от происходящего любое доброе слово о России вызывает гнев на Украине.

«А папа Франциск смотрит в будущее и не обращает внимания на уколы со стороны ведущих себя неприлично представителей украинской власти. Понтифик знает цену этим нападкам. Он уже подвергался травле и за онлайн-общение с патриархом Кириллом в марте 2022 году, и за то, что пригласил русскую женщину вместе с украинкой на крестный ход на Пасху», – напоминает религиовед.

«Примечательно, что страны Запада встретили слова папы Франциска оглушительным молчанием. Дело в том, что величие российской государственности контрастирует со стремлением наказать страну и ее граждан. Но политики из США и Европы готовы использовать потом эти заявления для давления на офис Зеленского. Например, так они могут заставить президента Украины выступить инициатором уступок. Чтобы вдруг кому-то не показалось, что Запад решил отступить», – резюмировал Лункин.