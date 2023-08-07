Украинцы отвергли Царство Небесное с русскими

  • В Киеве прогремел взрыв
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Постановщик театра им. Вахтангова год пролежала мертвой в квартире
    СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области
    Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
    С «Бриллиантовой руки» попросили снять маркировку «18+» для показа школьникам
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    17 комментариев
    Новости
    23:38В Киеве прогремел взрыв

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве вечером понедельника, 7 августа, пишут украинские СМИ.

    23:25Кадыров назвал численность бойцов из Чечни в зоне СВО

    Из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, уточнив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше 7 тыс. бойцов.

    23:08Жителей Вашингтона предупредили о надвигающемся торнадо

    Офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне в понедельник стали закрываться досрочно из-за предупреждения о надвигающемся на американскую столицу экстремальном шторме и торнадо. Распоряжения на этот счет дала Национальная метеорологическая служба.

    22:45Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира

    Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил делегацию «нейтральных» атлетов, допущенных к участию в чемпионате мира 2023 года, сообщили в пресс-службе IWF. В утвержденном списке нет ни одного россиянина.

    22:30Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто вечером понедельника, 7 августа.

    22:13США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

    Соединенные Штаты в минувшие выходные одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams, сообщили американские СМИ со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

    22:02С «Бриллиантовой руки» попросили снять маркировку «18+» для показа школьникам

    Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов обратились в Минкультуры с просьбой снять маркировку «18+» с фильмов «Поднятая целина», «Тихий Дон» для показа школьникам в рамках изучения предмета, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    21:56Водитель и трое его внуков погибли в Тюменской области

    Водитель и трое несовершеннолетних 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

    21:48Госдеп объяснил отсутствие мирных переговоров с Россией по Украине

    Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не показала заинтересованности в них, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    21:39Беспилотник с символикой «Азова» приземлили в Курской области

    Два БПЛА приземлили в Курской области, один из них был с символикой украинских националистов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    21:28Дети заразилась золотистым стафилококком в лагере под Тулой

    Более 30 детей заболели золотистым стафилококком в лагере им. С. Чекалина в Тульской области, сообщил региональный Роспотребнадзор.

    21:19Умер снявший фильм «Изгоняющий дьявола» режиссер

    В США в возрасте 87 лет умер кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

    21:08СМИ: Россия начала наступление в Харьковской области

    Российская армия начала наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщили СМИ.

    20:59Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП

    Водитель певицы Лады Дэнс, в которой пострадала артистка, объяснил причину ДТП.

    20:51Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

    Спутник, запущенный в интересах Минобороны с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б», выведен на орбиту, сообщили в российском военном ведомстве.

    7 августа 2023, 22:45

    Украинцы отвергли Царство Небесное с русскими

    Эксперты объяснили мотивы священника из Ужгорода, призвавшего русских и украинцев к миру

    Украинцы отвергли Царство Небесное с русскими

    Tекст: Алёна Задорожная

    В Закарпатье священник-униат призвал русских и украинцев к миру. Он также предложил «двум прекрасным народам» строить Царство Небесное и когда-нибудь, обнявшись, «вместе войти в небо». Его проповедь не вызвала возмущения среди прихожан, однако возбудила местных журналистов. В чем заключается суть их претензий к отцу Роману Кураху и главное – о каких тенденциях в украинском обществе могут говорить подобные проповеди?

    Греко-католический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру. «Мы очень просим, чтобы Господь сделал это чудо: примирил эти два великих народа – Украину и Россию», – сказал в своей молитве священник.

    Курах пожелал, чтобы «эти два прекрасных народа» уже здесь, на земле, начали строить Царство Небесное и «когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа». Примечательно, что сама по себе проповедь не вызвала ажиотажа среди прихожан, однако обратила внимание журналистки Дарьи Сипигиной. «Никто и глазом не моргнул, молча прослушали богослужение и ушли», – возмутилась она у себя на странице в соцсетях.

    Она рассказала, что вошла в храм и вступила в перепалку с Курахом, которого называют «одним из самых харизматичных священников и ораторов в Закарпатье». Сипигина заявила, что стала доказывать ему, что Россия и Украина «не братские народы». Курах ответил, что благословит россиян, даже если его брат погибнет в ходе боевых действий.

    Однако Сипигина не встретила понимания и среди своих подписчиков. Многие из них напомнили, что во время богослужения верующие не врываются в церковь. «Роман просто видит дальше своего носа, в отличие от вас», – пишет один из комментаторов, призывая журналистку «не накапливать ненависть».

    Любопытна в этом контексте и биография Сипигиной. Например, историк и социолог Николай Митрохин в своем Telegram-канале называет ее «менеджером в сфере моды», «продюсером работы западных телегрупп» и «координатором проектов НАТО на Украине». Он также отмечает, что «дама не смогла пройти мимо и устроила скандал».

    По словам Митрохина, Роман Курах, чьи призывы так задели Сипигину, для священника УГКЦ крайне известен. Более того, указывает эксперт, ранее в одном из украинских государственных СМИ публиковалось его большое интервью, в котором высказывались схожие идеи и тезисы. То есть позиция Кураха не нова.

    В свою очередь публицист Александр Чаленко в своем Telegram-канале обращает внимание на тот факт, что де-факто проповедь была произнесена униатом, а не православным священником Московского патриархата, но призывает этому не удивляться. «Прежде всего надо понимать, что призыв принадлежит не галицкому униатскому священнику, а именно закарпатскому. А это две большие разницы», – пишет он.

    «Закарпатская униатская церковь – это церковь, отдельная от униатов Галичины. Она подчиняется папе римскому напрямую», – продолжает эксперт. По его словам, представить себе дружбу между галицким священником из Московского патриархата и униатом невозможно, «а вот в Закарпатье такое может быть».

    «Например, современный будитель подкарпатских русинов Иван Поп рассказывал мне в нулевых как он, переехав в Ужгород и не имея своего жилья, жил два года при православной церкви МП у отца Димитрия (Сидора), при этом будучи униатом», – вспоминает публицист.

    «Закарпатцы – русины. Очень в этом плане националистичны. Поэтому враждебны галичанам. Их не любят. Для них очень важна, прежде всего, русинская идентичность. Русины – народ пророссийской ориентации, поэтому не важно, униат ты или православный», – акцентирует Чаленко.

    На эту деталь указывает и бывший депутат Рады Олег Царев, называя русинов «нашими людьми». «Такое не каждый православный священник скажет с церковной кафедры на Восточной Украине. А он говорит. Причем там люди очень набожные. Поэтому воспринимают слова своего пастыря всерьез», – пишет он в своем Telegram-канале.

    В свою очередь религиовед Роман Лункин отмечает: проповедь Романа Кураха указывает на безвыходное положение Украины и ее религиозной жизни. «Духовные лица часто обладают намного более развитой интуицией в кризисных ситуациях, чем политики», – сказал он.

    «Кроме того, когда православные не могут договориться или слишком ослаблены, на авансцену истории на Западной Украине, как правило, всегда выходят греко-католики»,

    – замечает собеседник. В экспертной среде также отмечают, что смелость Кураха имеет под собой непростые основания. «Курах – не обычный униатский священник. Мукачевская греко-католическая епархия напрямую подчиняется Ватикану и не относится административно к юрисдикции Украинской греко-католической церкви. Отец Роман, по существу, произносит то, чего хочет папа», – указывает публицистка Мирослава Бердник.

    Впрочем, идеализировать Кураха тоже не стоит. В ряде своих интервью он неоднократно резко критиковал Россию и поддерживал давление на УПЦ. Другое дело, что публичный хейт в адрес Москвы может быть данью моде и обязательным ритуалом. Но если понтифик против, то и его паства корректирует точку зрения, полагают эксперты. К тому же УГКЦ является прямым конкурентом для раскольничьей ПЦУ.

    Интересно и то, что к вечеру понедельника Кураха временно отстранили от служения, о чем сообщил сайт Мукачевской епархии УГКЦ, а его мнение названо «личным». Он «понесет соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам». Какие именно каноны предусматривают ответственность за евангельские призывы, в епархии не уточнили, иронизируют в «Союзе православных журналистов».

    Позже Курах в интервью украинским СМИ заявил, что его слова во время проповеди были «ляпом, причем спонтанным». Он извинился за свой призыв, но, по сути, предъявить ему нечего – слова Кураха созвучны позиции и мнению папы римского. И сам он считает, что раз европейские народы после войн прошлого примирились, то и другие смогут.

    «Идея братства украинского и русского народов, безусловно, близка Франциску. И отец Курах из Закарпатья подал сигнал понтифику, что греко-католики не такие уж плохие и задиристые. В то время как ПЦУ и украинская интеллигенция крайне агрессивно настроены, недаром священника сразу обвинили в непатриотичности», – пояснил он.

    «Папа римский агрессию и амбициозность не любит. А эти черты свойственны униатам, особенно в отношениях с РПЦ. Более того, сам Зеленский своими словами о том, что приезд папы в Киев станет актом поддержки его мирного плана, в свое время сорвал этот визит», – замечает эксперт.

    «Ватикан не может встать только на сторону Киева, так как это лишит смысла посредническую миссию Святого Престола. В этих условиях греко-католики Закарпатья прощупывают почву для новой униатской экспансии, но уже избавившись от ПЦУ как от балласта», – заключил Лункин.

    Главное
    США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams
    Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев
    Фестиваль «Спасская башня» решили перенести на 2024 год
    АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти
    Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
    В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок
    Водитель Лады Дэнс назвал причину ДТП

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

    Перейти в раздел

    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............