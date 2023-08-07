Украинцы отвергли Царство Небесное с русскими

Эксперты объяснили мотивы священника из Ужгорода, призвавшего русских и украинцев к миру

Tекст: Алёна Задорожная

Греко-католический священник Роман Курах во время службы в кафедральном соборе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру. «Мы очень просим, чтобы Господь сделал это чудо: примирил эти два великих народа – Украину и Россию», – сказал в своей молитве священник.

Курах пожелал, чтобы «эти два прекрасных народа» уже здесь, на земле, начали строить Царство Небесное и «когда-нибудь вместе вошли в небо, обнялись и прославили Господа». Примечательно, что сама по себе проповедь не вызвала ажиотажа среди прихожан, однако обратила внимание журналистки Дарьи Сипигиной. «Никто и глазом не моргнул, молча прослушали богослужение и ушли», – возмутилась она у себя на странице в соцсетях.

Она рассказала, что вошла в храм и вступила в перепалку с Курахом, которого называют «одним из самых харизматичных священников и ораторов в Закарпатье». Сипигина заявила, что стала доказывать ему, что Россия и Украина «не братские народы». Курах ответил, что благословит россиян, даже если его брат погибнет в ходе боевых действий.

Однако Сипигина не встретила понимания и среди своих подписчиков. Многие из них напомнили, что во время богослужения верующие не врываются в церковь. «Роман просто видит дальше своего носа, в отличие от вас», – пишет один из комментаторов, призывая журналистку «не накапливать ненависть».

Любопытна в этом контексте и биография Сипигиной. Например, историк и социолог Николай Митрохин в своем Telegram-канале называет ее «менеджером в сфере моды», «продюсером работы западных телегрупп» и «координатором проектов НАТО на Украине». Он также отмечает, что «дама не смогла пройти мимо и устроила скандал».

По словам Митрохина, Роман Курах, чьи призывы так задели Сипигину, для священника УГКЦ крайне известен. Более того, указывает эксперт, ранее в одном из украинских государственных СМИ публиковалось его большое интервью, в котором высказывались схожие идеи и тезисы. То есть позиция Кураха не нова.

В свою очередь публицист Александр Чаленко в своем Telegram-канале обращает внимание на тот факт, что де-факто проповедь была произнесена униатом, а не православным священником Московского патриархата, но призывает этому не удивляться. «Прежде всего надо понимать, что призыв принадлежит не галицкому униатскому священнику, а именно закарпатскому. А это две большие разницы», – пишет он.

«Закарпатская униатская церковь – это церковь, отдельная от униатов Галичины. Она подчиняется папе римскому напрямую», – продолжает эксперт. По его словам, представить себе дружбу между галицким священником из Московского патриархата и униатом невозможно, «а вот в Закарпатье такое может быть».

«Например, современный будитель подкарпатских русинов Иван Поп рассказывал мне в нулевых как он, переехав в Ужгород и не имея своего жилья, жил два года при православной церкви МП у отца Димитрия (Сидора), при этом будучи униатом», – вспоминает публицист.

«Закарпатцы – русины. Очень в этом плане националистичны. Поэтому враждебны галичанам. Их не любят. Для них очень важна, прежде всего, русинская идентичность. Русины – народ пророссийской ориентации, поэтому не важно, униат ты или православный», – акцентирует Чаленко.

На эту деталь указывает и бывший депутат Рады Олег Царев, называя русинов «нашими людьми». «Такое не каждый православный священник скажет с церковной кафедры на Восточной Украине. А он говорит. Причем там люди очень набожные. Поэтому воспринимают слова своего пастыря всерьез», – пишет он в своем Telegram-канале.

В свою очередь религиовед Роман Лункин отмечает: проповедь Романа Кураха указывает на безвыходное положение Украины и ее религиозной жизни. «Духовные лица часто обладают намного более развитой интуицией в кризисных ситуациях, чем политики», – сказал он.

«Кроме того, когда православные не могут договориться или слишком ослаблены, на авансцену истории на Западной Украине, как правило, всегда выходят греко-католики»,

– замечает собеседник. В экспертной среде также отмечают, что смелость Кураха имеет под собой непростые основания. «Курах – не обычный униатский священник. Мукачевская греко-католическая епархия напрямую подчиняется Ватикану и не относится административно к юрисдикции Украинской греко-католической церкви. Отец Роман, по существу, произносит то, чего хочет папа», – указывает публицистка Мирослава Бердник.

Впрочем, идеализировать Кураха тоже не стоит. В ряде своих интервью он неоднократно резко критиковал Россию и поддерживал давление на УПЦ. Другое дело, что публичный хейт в адрес Москвы может быть данью моде и обязательным ритуалом. Но если понтифик против, то и его паства корректирует точку зрения, полагают эксперты. К тому же УГКЦ является прямым конкурентом для раскольничьей ПЦУ.

Интересно и то, что к вечеру понедельника Кураха временно отстранили от служения, о чем сообщил сайт Мукачевской епархии УГКЦ, а его мнение названо «личным». Он «понесет соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам». Какие именно каноны предусматривают ответственность за евангельские призывы, в епархии не уточнили, иронизируют в «Союзе православных журналистов».

Позже Курах в интервью украинским СМИ заявил, что его слова во время проповеди были «ляпом, причем спонтанным». Он извинился за свой призыв, но, по сути, предъявить ему нечего – слова Кураха созвучны позиции и мнению папы римского. И сам он считает, что раз европейские народы после войн прошлого примирились, то и другие смогут.

«Идея братства украинского и русского народов, безусловно, близка Франциску. И отец Курах из Закарпатья подал сигнал понтифику, что греко-католики не такие уж плохие и задиристые. В то время как ПЦУ и украинская интеллигенция крайне агрессивно настроены, недаром священника сразу обвинили в непатриотичности», – пояснил он.

«Папа римский агрессию и амбициозность не любит. А эти черты свойственны униатам, особенно в отношениях с РПЦ. Более того, сам Зеленский своими словами о том, что приезд папы в Киев станет актом поддержки его мирного плана, в свое время сорвал этот визит», – замечает эксперт.

«Ватикан не может встать только на сторону Киева, так как это лишит смысла посредническую миссию Святого Престола. В этих условиях греко-католики Закарпатья прощупывают почву для новой униатской экспансии, но уже избавившись от ПЦУ как от балласта», – заключил Лункин.