Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Российская нефть избавилась от санкционного дисконта

Скидка на российскую нефть снизилась с 25–30 до 4 долларов Виталий Тимкив/РИА Новости
Фиксируется серьезное снижение скидки на российскую нефть. Дисконт в 25–30 долларов ушел в прошлое, теперь разница с мировой ценой составляет всего 4 доллара, уверяют индийские СМИ. Более того, индийские НПЗ переживают, что могут лишиться даже этой скидки. Почему санкционный дисконт на российскую нефть сдувается и поможет ли это прибавить доходов российскому бюджету во втором полугодии? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим трагическое несоответствие между великой историей Константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас. Если он примет в подарок Киево-Печерскую лавру, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет данное несоответствие. Подробности...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 7 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

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    Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    11 июля 2023, 11:30

    Как пишет греческое издание «Ромфея», усилия украинских властей по изгнанию Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры связаны с планами передачи этого исторического монастыря Константинопольскому патриархату. Обсуждение этих планов, как утверждается, предполагалось во время встречи Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем.

    С одной стороны, главный монастырь Украины может показаться «лакомым куском». Это как-никак главный религиозный объект страны. С другой, принять такой «подарок» – значит получить тяжелое пятно на репутации. В дополнение к уже имеющимся пятнам. Соучастие в разорении главного монастыря страны (и готовность воспользоваться добычей от такого разорения) будет резко расходиться с притязаниями Константинополя на главенство над всеми православными. Но вспомним о самих притязаниях. Главной причиной церковного конфликта между Константинополем и Москвой являются разные взгляды на полномочия константинопольского патриарха.

    С точки зрения Москвы, православные патриархи равны, каждый распоряжается на своей традиционной канонической территории, и ни один из них не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого. С точки зрения Константинополя, его патриарх обладает статусом «первого без равных» и является главой всего православного мира, распоряжаясь во всех его частях, как у себя дома. Создание по просьбе светских властей «Православной церкви Украины» было для Фанара (это район современного Стамбула, где находится резиденция константинопольского патриарха) как раз проявлением таких властных притязаний.

    Властолюбие Константинополя уже давно получило наименование «восточного папизма». С одной стороны, этот термин верен, с другой – нет.

    Древние каноны (церковные правила) определяли «первенство чести» (не власти!) за епископом Рима, вторым за ним следовал епископ Константинополя. Согласно мнению фанарских богословов, после раскола с Римом первое место осталось за патриархом Константинопольским, а полномочия, которые они приписывают этой кафедре, во многом аналогичны притязаниям римских пап. Но есть и существенные различия.

    Фото: кадр из видео

    Папство не носит национального характера. Папа Римский может быть любой национальности (последние три – поляк, немец и аргентинец), избирают его кардиналы, представляющие весь католический мир. Константинопольская патриархия – исключительно греческая, более того, националистически греческая структура, подчеркивающая «превосходство» эллинизма. Как сказал сам патриарх Варфоломей, «наши братья славяне не могут терпеть первенство Вселенского патриархата и нашей нации в Православии». Патриарх Константинопольский может быть только греком, избираемым довольно узким кругом других греков. Если бы мы принимали такое представление о Церкви, согласно которой у нее есть один «первоиерарх», то нам следовало бы сделаться римо-католиками, потому что притязания Рима в таком случае гораздо лучше обоснованы, чем притязания Константинополя.

    Второе, и, возможно, более важное отличие в том, что возвышение папства было связано с борьбой между Церковью и светскими властями, которые пытались подмять ее под себя. Например, властные формулировки папской буллы Unam Sanctam 1302 года отражают острое противостояние между папой Бонифацием VIII и королем Франции Филиппом IV. Папы жестко отстаивали интересы Церкви от покушений со стороны мирских правителей.

    С патриархом Константинопольским ситуация обратная – он охотно выступает на стороне светских гонителей Церкви. Порошенко, Зеленский и, особенно, Демократическая партия США ему гораздо более свои, чем епископы Украинской Православной Церкви. Несмотря на приторные речи про то, что Константинополь – «церковь-мать для всех православных Украины». Для православных «Константинополь» – это дорогое слово, связанное с историей православия, с именами множества святых. Статус патриарха Константинопольского создавал для Варфоломея огромные возможности, которые он мог бы использовать во благо Церкви.


    Действуя рассудительно и человеколюбиво, он мог бы поднять свой авторитет и приобрести благодарность и уважение православных. Он мог бы проявить заботу о Церкви, на глобальное управление которой претендует, выступить в защиту православных против мирских притеснителей, проявить мудрость и понимание, приличествующие человеку, занимающему такую древнюю и почтенную кафедру. Он мог бы выступить в защиту гонимой Украинской Православной Церкви, и привлечь к себе сердца людей. Это было бы особенно важно с учетом того, что Киево-Печерская Лавра – не просто комплекс исторических зданий, а важнейший центр духовной жизни, молитвы и христианского общения. Это не только здания и исторические реликвии – это, прежде всего, люди, монахи, священники и миряне.

    Этот духовный светильник угашают, этих людей разгоняют – и человек, претендующий на статус главы всех православных мира, не только не хочет высказаться против, но и выглядит активным соучастником. Мы видим трагическое несоответствие между великой историей константинопольской кафедры и личностью человека, который занимает ее сейчас.

    Если он примет в подарок Лавру, вырванную из рук тех, кто ее восстановил и в ней молился, это еще раз с предельной резкостью подчеркнет это несоответствие.

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