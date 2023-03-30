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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
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Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру Sergei Chuzavkov/Global Look Press
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?  Подробности...
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    Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

    Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру
    		  
    30 марта 2023, 14:50
    Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?

    Группа верующих не пропустила на территорию лавры членов комиссии, которая должна провести инвентаризацию объектов главной святыни в Киеве. Более того, как сказал наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь), их туда не пропустят до тех пор, пока в церкви не увидят соответствующее решение суда.

    Между тем в информационно-просветительском отделе канонической УПЦ заверили, что богослужение в Киево-Печерской лавре проходит в обычном режиме, храм полон людей, ворота открыты для прохода паломников и проезда автомобилей. Позже на место событий, по сообщениям очевидцев, приехали силовики с автоматами.

    Как сообщил телеканал «Рада», комиссия по инвентаризации должна была приступить к работе в четверг и завершить проверку к 1 мая. Предполагается, что пройдет осмотр помещений, затем их опечатают, после чего представители УПЦ уже не смогут попасть внутрь.

    Понимая риск оказаться перед закрытыми дверьми, прихожане в ночь на четверг отказались покидать стены лавры и ночевали прямо в храме. Утром к Зеленскому обратился наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

    Он заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.

    Священнослужитель также отметил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Бойтесь!» – завершил он свое обращение.

    К слову, сам Зеленский тоже не стал отмалчиваться. Он заявил, что действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры должны защитить общество от «московских манипуляторов религией». По его мнению, Украина является «территорией самой большой религиозной свободы» в данной части Европы.

    Отметим, что параллельно с этими событиями проходит организованный США «Саммит за демократию». И, как отметил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, американцы настойчиво игнорируют ситуацию с Киево-Печерской лаврой. «Репрессии в отношении Украинской православной церкви – грубейшее нарушение гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющий пример дискриминации верующих», – цитирует дипломата ТАСС.

    «Отсутствие реакции на чудовищные деяния киевских властей противоречит его декларируемым целям, – подчеркнул Антонов. – Чем является молчание участников мероприятия в связи с дискриминацией насельников монастыря? Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?» – риторически вопрошает посол.

    Он также обратил внимание на то, что на форум был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Антонов подчеркнул, что это «не поддается объяснению».

    Напомним, дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» 10 марта сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть ее до 30 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь.

    В экспертной среде опасаются, что подобные заявления митрополита лишь еще больше разозлят Зеленского, а «отбить» столь важные для верующих стены Киево-Печерской лавры у «своры» прихожане просто не смогут.

    «К сожалению, обращение митрополита в очередной раз будет проигнорировано офисом Зеленского. Власть в стране взяла последовательный курс на полное уничтожение УПЦ. Зеленскому необходимо избавиться от неугодных служителей и монахов, лишить их храмов и монастырей», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Слова митрополита Павла – крик отчаяния. Он не может угрожать руководству Украины. Церковь не обладает никакими рычагами воздействия на Зеленского, в то время как у президента на службе находится огромная репрессивная машина. Не стоит забывать и про радикальных националистов, которые ненавидят УПЦ и неоднократно избивали ее сторонников», – рассуждает собеседница.

    «Фактически церковь в настоящий момент может опираться только на своих прихожан и их веру. Поддержки им ждать неоткуда. Удивительно, что такое происходит с УПЦ, представителей которой великое множество по всей стране, и их число гораздо больше, чем у других конфессий», – полагает эксперт.

    «Однако это еще раз подтверждает всю лицемерность заявления Зеленского о религиозной свободе на Украине. Это подлое пренебрежение правами человека на вероисповедание. Руководству страны абсолютно плевать на мировоззрение собственных граждан. Жестокие гонения на представителей УПЦ, которые выражаются в том числе в ситуации с Киево-Печерской лаврой, решили обозвать шагом к демократии», – полагает Шеслер.

    «К сожалению, вариант силового захвата Киево-Печерской лавры крайне вероятен. Сегодня это самый значимый храм, который находится под юрисдикцией УПЦ. Если Зеленский выбьет оттуда прихожан – он подаст это как большую победу над Россией», – добавил киевский политолог Владимир Скачко.

    «Поэтому руководство Украины четко взяло курс на уничтожение канонической церкви. На Западе этой религиозной войной также заинтересовались. Об этом заговорили в ООН, многие правозащитные организации выразили обеспокоенность текущими событиями», – отмечает эксперт.

    «Даже Ватикан подключился к обсуждению действий офиса Зеленского. Параллельно с этим в Вашингтоне и Брюсселе переживают о возможном разрушении образа Украины как демократической страны. Лавру сейчас, как бы это странно ни звучало, может спасти только Запад, потребовав от офиса Зеленского не трогать монахов», – добавляет Скачко.

    «Случится это или нет – непонятно. С одной стороны, США и ЕС хотят разорвать последние скрепы, которые связывают Киев и Москву. По этой причине УПЦ находится в крайне уязвимом положении. Церковь может опереться только на собственных прихожан, а за пределами Украины у нее союзников, к сожалению, не осталось. С другой стороны, образ витринной демократии на Украине для Запада тоже важен», – акцентирует собеседник.

    «Ситуация вокруг лавры поставила УПЦ почти вне закона. Формально церковь не ликвидирована, ее структуры действуют, но в реальности и местные власти, и украинские националисты знают, что команда Зеленского разрешила делать с УПЦ все, что они захотят. В особенности это касается захватов храмов и открытия уголовных дел против духовенства», – подчеркнул Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Слова митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, в адрес руководства страны стоит рассматривать не только как его личную анафему президенту Украины, но и отражение настроений среди верующих. Для них глава государства стал разрушителем церкви, главным раскольником», – отмечает эксперт.

    «Конечно, проклятия Павла не являются официальным заявлением Синода УПЦ или ее главы – митрополита Онуфрия. Но в целом УПЦ, как любая другая церковь, не любит делать политические заявления. Поэтому призыва к силовым акциям по защите лавры не было. Однако верующие готовы отстаивать святыню. Они раздражены и обозлены на офис Зеленского, поэтому столкновений, как мне кажется, не избежать», – считает Лункин.

    «Власть поступает подло, пытаясь натравить мирян и монахов одной церкви на представителей другой. Удивительно, что у них получилось создать ситуацию полной апатии, когда представители одной христианской веры не хотят помогать друг другу. Все понимают, что государство преисполнено военной диктатурой, и нарываться лишний раз не хотят», – отмечает эксперт.

    «Фактически мы наблюдаем зарождение церковного сопротивления, которое будет существовать на Украине еще долгие годы. Власти изначально опасались народного гнева и того, что общество встанет на защиту церкви. В связи с этим чиновники явно запугивали иерархов, внося их в санкционные списки и заводя уголовные дела», – подчеркивает собеседник.

    «Однако церковь выстояла. Синод не поддался на провокации и даже совершил истинно христианский смиренный шаг, придя для разговора к офису Зеленского и удостоверившись, что президент глух к просьбам верующих. Властям ничего не остается, как идти на более радикальные шаги, что делает захват лавры вполне возможным», – резюмирует Лункин.

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